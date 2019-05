Chernobyl zavladal na lestvici najbolje ocenjenih serij

Katastrofalna zgodba Černobila še vedno odmeva v mislih mnogih – ena največjih katastrof v zgodovini je zaznamovala cele generacije. Če je bilaIgra prestolovparadni konj TV mreže HBO, a za zadnjo sezono razočarala mnoge, je videti, da je miniserijaChernobyl tista, ki bo popravila grenek priokus. Seveda dotičnih serij ne moremo primerjati kar povprek. Toda obe seriji sta vizualni poslastici, ki sta postregli s kar nekaj odmevnimi trenutki. Chernobyl pa ima mogoče tudi to 'srečo' da ima le pet delov, in s tem ne razvodeni zgodbe.

Če pogledamo sama imena, ki so se podpisala pod serijo, ni opaziti prestižnih imen oziroma naslovov. Scenarist je bil Craig Mazin, ki je napisal scenarije za komedije, kot so Film, da te kap 3, Prekrokana noč 2, 3, Tatica identitete, režiser pa je Šved Johan Renck (podpisan pod nekaj epizod Vikingov, Kriva potain Bloodline, zanimanje pa je zagotovo požel, ko je posnel vizualno temačni poslastici, videospota Dark Star in Lazarus, v katerem je predstavil zadnji pesmi preminulega Davida Bowieja). Bolj odmevna so sicer igralska imena – Jared Harris, Stellan Skarsgård in Emily Watson ...

Očitno se je ekipa odlično ujela, kajti ustvarila je srhljivo, a poetično podobo katastrofe, ki je vplivala na cel svet. Tu je seveda tudi enkratna fotografija, pod katero se je podpisal ŠvedJakob Ihreter tesnobna, minimalistična glasba, za katero je zaslužna znana islandska čelistka Hildur Guðnadóttir(Sicario 2: Vojna brez pravil, Deklina zgodba, Povratnik, Ujeti– tudi na VOYO). Serija je intrigantna zanimiva zmes drame, trilerja in dokumentarnega filma, ki bo še dolgo odmevala. Prej kot Igro prestolov bi za primerjavo lahko porabili atmosfero prve sezone Pravega detektiva, v misel pa se nenehno vrača tudi Stalker, sovjetski film Andreja Arsenjeviča Tarkovskega, ki se ponaša s počasnim finim gibanjem kamere in s spranimi barvami.

Serija, ki je na sporedu šele štiri tedne, pa se je že zavrtela na sam vrh IMDb lestvice, priljubljene spletne strani, ki ima nanizano vse iz področja sedme umetnosti. Spletna stran je znana tudi po tem, da lahko vsak glasuje za svoj film ali serijo in drama je že zasedla prvo mesto. Tako je miniserija premagala izredno priljubljeno dokumentarno serijo Planet Zemlja IinII, vojno miniserijo v desetih delih Peščica izbranih, nadaljevanko Kriva pota ter seveda tudi Igro prestolov, ki je trenutno na šestem mestu.