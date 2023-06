Chris Hemsworth dejal, da so kritike na račun Marvela depresivne

Chris Hemsworth je v intervjuju za britanski GQ spregovoril o kritikah, ki so jih od številnih priznanih režiserjev, kot sta Martin Scorsese in Quentin Tarantino , deležni Marvelovi filmi. "Izjemno depresivno je, ko to slišim. To sta dva režiserja, s katerima ne bom delal. Očitno nista moja oboževalca," je dejal igralec, ki je v Marvelovem svetu stopil v čevlje super junaka Thora .

V nadaljevanju je dejal,da je hvaležen, ker je bil kot Thor del franšize, ki je ljudi obdržala v kinodvoranah. "Ali so bili ti filmi v škodo drugih filmov ali ne, ne vem. Ne maram, ko začnemo drug drugega temeljito preiskovati, pa je že tako ali tako v tem poslu in umetniškem prostoru toliko krhkosti." Dodal je, da tega ne sporoča režiserjem, ki so kritizirali njegove filme, ampak govori o širšem mnenju glede te tematike. Legendarna režiserja, kot sta Scorsese in Tarantino, medtem ostajata njegova vzornika, s katerima bi takoj sodeloval, če bi dobil priložnost.

Spomnimo, režiser klasik, kot so Taksist, Dobri fantje in Pobesneli bik, je leta 2019 za revijo Empire dejal, da ne gleda Marvelovih filmov: "Poskusil sem, ampak to niso filmi." Scorsese je pojasnil, da so sicer dobro narejeni in igralci v njih dajejo od sebe največ, kar je v takšnih okoliščinah mogoče, a ga bolj kot na filme spominjajo na tematske parke. "To ni film človeških bitij, ki poskušajo posredovati čustvene in psihološke izkušnje drugim človeškim bitjem." Tarantino je medtem lani v podkastu 2 Bears 1 Cave rekel, da sicer ne sovraži Marvelovih filmov, a jih prav tako ne mara preveč. Dodal je, da ga moti, ker so to skoraj edini filmi, ki jih dandanes snemajo in ki pri občinstvu povzročajo navdušenje.