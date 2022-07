Chris Hemsworth delil prisrčne fotografije svoje hčerke

"Tukaj sta dve fotografiji mene in moje hčerke," je v opisu fotografije pojasnil igralec. "Ona je moj najljubši superheroj." Na prvi fotografiji, ki je bila posneta že pred 10 leti, lahko vidimo 38-letnega igralca pred zelenim ozadjem v svoji polni Thor opravi, njegova majhna punčka pa sedi ob njegovih nogah in ljubeče opazuje svojega očeta. Druga fotografija je črno-beli trenutek, posnet leta kasneje. Na njej je Chris s svojo hčerko v naročju, nahajata pa se na snemanju najnovejšega filma o Thoru.

Po premieri filma Thor: Ljubezen in grom , ki je že v prvem vikendu požel ogromen uspeh v kinodvoranah, je igralec Chris Hemsworth na svojem Instagram profilu delil nekaj fotografij s snemanja, ki jih pred tem še nismo videli. Na fotografiji se pojavi igralčeva največja in najpomembnejša oboževalka: njegova 10-letna hči India Rose Hemsworth .

Poleg Indie Rose ima igralec še 8-letna dvojčka Tristana in Sasho z ženo Elso Pataky. Njegova družina pa so več kot le njegovi največji oboževalci – so tudi soigralci. V filmu Thor: Ljubezen in grom njegov sin igra mlajšega Thora, žena Elsa pa se pojavi v sceni, kjer se s Thorom poljubljata. Tudi India Rose ima pomembno vlogo, saj igra hčer glavnega zlobneža Gorra."Bila je zabavna družinska izkušnja," je povedal igralec, ki svojim otrokom ne želi hollywoodske kariere. "Ne želim, da bi bili otroški igralci ali zvezdniki. Bila je samo posebna izkušnja za nas, v kateri sta otroka res uživala."