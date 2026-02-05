Po očetovi diagnozi doživel streznitev

Ameriški igralec Chris Hamsworth je spregovoril o spremembah, ki jih je povzročila bolezen v ožjem družinskem krogu. Odkar so njegovemu očetu Craigu Hemsworthu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezn, se je njegov tempo življenja spremenil: ne čuti več potrebe po hitenju.
"Očetova diagnoza Alzheimerjeve bolezni me je bolj ozavestila o krhkosti vsega. Začel sem razmišljati o tem, da moj oče ne bo tukaj večno. Razmišljam tudi o svojih otrocih, ki sta zdaj stara 11 in 13 let, in se nenadoma ne prepirata več," je povedal 42-letni zvezdnik.
Včasih se je gnal za prestižnimi nagradami, ki so mu veliko pomenile - to je bil del njegovega igralskega poklica. "Prej sem se počutil izpolnjenega, če sem bil del najboljšega filma vseh časov ali začel z novo udarno franšizo. To zdaj dojemam kot absurdno. Moja samozavest se ne začne z vsemi temi zunanjimi stvarmi. Vse boljši sem v sproščanju, premišljenem odločanju in delu z ljudmi, ki jih občudujem," je dejal Chris, ki se vedno bolj zaveda minljivosti življenja.
V svojem dokumentarnem filmu Chris Hemsworth: Potovanje, ki si ga je treba zapomniti, je govoril o očetovem boju z zgodnjimi fazami Alzheimerjeve bolezni in o terapiji spominjanja, ki so jo uporabljali, da bi mu pomagali ustaviti napredovanje bolezni.
"To je bilo ljubezensko pismo očetu. Ljudje se radi pretvarjajo, da se ta bolezen ne zgodi, ker jim je tako nerodno, zato preprosto trpiš v tišini. Ljudje se s tabo pogovarjajo o nogometu, vremenu in podobnih stvareh, nihče pa te ne vpraša, kako si in ali te je strah," je iskreno zaključil Chris.
Alzheimerjeva bolezen je kronična nevrodegenerativna bolezen, ki povzroča postopno propadanje možganskih celic. Najpogosteje se pojavi pri starejših od 65 let in je najpogostejši vzrok demence. Simptomi vključujejo izgubo spomina, težave z mišljenjem, govorom in razumevanjem ter spremembe v vedenju in osebnosti. Vzroki za nastanek bolezni niso povsem pojasnjeni, verjetno pa gre za kombinacijo genetskih, okoljskih in življenjskih dejavnikov. Trenutno ni zdravila, ki bi bolezen pozdravilo, obstajajo pa terapije, ki lahko upočasnijo napredovanje simptomov in izboljšajo kakovost življenja bolnikov.
Chris Hemsworth je avstralski igralec, ki je zaslovel po vsem svetu z vlogo Thora v Marvelovih filmskih franšizah. Rodil se je v Melbournu in začel svojo igralsko kariero v avstralskih televizijskih serijah, kot sta 'Home and Away'. Poleg vloge Thora je igral tudi v številnih drugih uspešnih filmih, kot so 'Sneguljčica in lovec', 'Rush', 'V srcu morja' in 'Izločevalci'. Znan je po svoji fizični pripravljenosti in pogosto igra v akcijskih in pustolovskih filmih.
Dokumentarni film je netvorni film, ki temelji na dejanskih dogodkih, ljudeh ali pojavih. Njegov namen je informirati, izobraževati ali predstaviti resnično zgodbo ali temo. Dokumentarni filmi lahko uporabljajo različne tehnike, vključno s posnetki iz resničnega življenja, intervjuji z udeleženci ali strokovnjaki, arhivskim gradivom in naracijo. Pogosto se osredotočajo na družbene, zgodovinske, znanstvene ali osebne teme, kot je v tem primeru boj z Alzheimerjevo boleznijo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.