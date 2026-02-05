Po očetovi diagnozi doživel streznitev

Ameriški igralec Chris Hamsworth je spregovoril o spremembah, ki jih je povzročila bolezen v ožjem družinskem krogu. Odkar so njegovemu očetu Craigu Hemsworthu diagnosticirali Alzheimerjevo bolezn, se je njegov tempo življenja spremenil: ne čuti več potrebe po hitenju. "Očetova diagnoza Alzheimerjeve bolezni me je bolj ozavestila o krhkosti vsega. Začel sem razmišljati o tem, da moj oče ne bo tukaj večno. Razmišljam tudi o svojih otrocih, ki sta zdaj stara 11 in 13 let, in se nenadoma ne prepirata več," je povedal 42-letni zvezdnik.

Chris Hemsworth FOTO: Profimedia

Včasih se je gnal za prestižnimi nagradami, ki so mu veliko pomenile - to je bil del njegovega igralskega poklica. "Prej sem se počutil izpolnjenega, če sem bil del najboljšega filma vseh časov ali začel z novo udarno franšizo. To zdaj dojemam kot absurdno. Moja samozavest se ne začne z vsemi temi zunanjimi stvarmi. Vse boljši sem v sproščanju, premišljenem odločanju in delu z ljudmi, ki jih občudujem," je dejal Chris, ki se vedno bolj zaveda minljivosti življenja.

V svojem dokumentarnem filmu Chris Hemsworth: Potovanje, ki si ga je treba zapomniti, je govoril o očetovem boju z zgodnjimi fazami Alzheimerjeve bolezni in o terapiji spominjanja, ki so jo uporabljali, da bi mu pomagali ustaviti napredovanje bolezni. "To je bilo ljubezensko pismo očetu. Ljudje se radi pretvarjajo, da se ta bolezen ne zgodi, ker jim je tako nerodno, zato preprosto trpiš v tišini. Ljudje se s tabo pogovarjajo o nogometu, vremenu in podobnih stvareh, nihče pa te ne vpraša, kako si in ali te je strah," je iskreno zaključil Chris.