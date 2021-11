Chris Pratt vztraja pri animiranih vlogah, po Super Mariu bo glas posodil še Garfieldu

Igralec Chris Pratt, ki je najbolj poznan po svojih vlogah v akcijskih in fantastičnih filmih, se je odločil, da je čas za spremembo. Zvezdnik je pred kratkim posodil glas junaku Super Mariu, sedaj pa naj bi glasovno upodobil še novega Garfielda. Igralčeve nove vloge sicer niso nič nenavadnega, saj se mnogi igralci, ki se preizkusijo v animiranih vlogah, v te zelo vživijo in vztrajajo pri njih, mnoge pa skrbi, da bosta Mario in Garfield zvenela preveč podobno.

Zvezdnik filmov Jurski svet in Varuhi galaksije očitno uživa v animiranih filmih. Njegova vloga Super Maria v novi filmski različici te legendarne igre ga je tako navdušila, da si želi svoj glas posoditi še najbolj priljubljenemu animiranemu mačku, Garfieldu. icon-expand Chris Pratt FOTO: Profimedia 42-letni Chris Pratt očitno potrebuje premor od vseh junakov, ki jih je upodobil v zadnjih letih, a to še ne pomeni, da ne išče novih izzivov. Po Super Mariu bo tako glas posodil še oranžnemu mačku, ki obožuje lazanjo in sovraži ponedeljke. Scenarij za nov film o Garfieldu bo spisal scenarist filma Reševanje malega Nema, David Reynolds, režiral pa ga bo Mark Dindal. PREBERI ŠE Nov film s Chrisom Prattom brez premiere na velikih platnih To pa ni prva filmska adaptacija ikoničnega mačka, ki ga je ustvaril stripar Jim Davis. Leta 2004 mu je glas posodil Bill Murray, ki mu je vloga prav tako prirasla k srcu, zato mu je leta 2006 glas posodil tudi v nadaljevanju. V nasprotju s starejšimi filmi bo novi film o oranžnem mačku v celoti animiran. PREBERI ŠE Chris Pratt bo zaigral v filmu The Tomorrow War Chris Pratt v animiranih vlogah ni novinec, saj je glas posodil že v filmu LEGO in Barleyju Lightfootu v animiranem filmu Naprej. Kdo bo stopil pred mikrofon ob Prattovem, za zdaj še ni znano, porajajo pa se že nekateri dvomi. Ali bo njegova upodobitev Garfielda preveč podobna Super Mariu? Še bolj pa se ljubitelji mačka in Maria bojijo, da bi oba zvenela kot Andy Dwyer. Ker pa je Pratt izkušen igralec, bo dvomljivcem najverjetneje dokazal, da so njihove skrbi odveč.