Chris Rock potencialni voditelj prihodnjih oskarjev

Bo Chris Rock voditelj na prireditvi ob podelitvi oskarjev leta 2023? Hollywood je prepričan, da bo. Če se bodo namigovanja uresničila, pa bo to ena največjih vrnitev v zgodovini zabavne industrije in prava zaušnica Willu Smithu, ki mu je na letošnji podelitvi zadal udarec, ki se je za vedno zapisal v zgodovino te prestižne podelitve.

Izvršni direktor televizijske mreže ABC, Craig Erwich, je za revijo Deadline dejal, da je odprt za možnost, da bi prihodnjo prireditev ob podelitvi oskarjev vodil Chris Rock. Erich je ob tem še dodal, da bo prireditev, ki bo znova marca, še boljša, kot je bila tokratna. Craig Erwich je za publikacijo povedal še, da je televizijska mreža zelo zadovoljna z gledanostjo prireditve, ki je bila na sporedu marca, a bi odločitev, da bo prireditev ob podelitvi oskarjev leta 2023 vodil 57-letni komik, številke gledanosti še povečala.

icon-expand Chris Rock FOTO: Profimedia

"Seveda je bilo prisotne veliko kontroverznosti, ki je zasenčila pozitivne strani letošnje podelitve, a sem bil kljub temu zelo zadovoljen s programom. To je bila največja in najbolj odmevna vrnitev katere izmed podelitev to sezono," je povedal Erwich. Kot poročajo ameriški mediji, se je število gledalcev povečalo po Smithovem udarcu, katerega povod je bila Rockova šala na račun igralčeve žene in njenega bolezenskega stanja alopecije, za katero naj komik ne bi vedel. Izvršni direktor televizijske mreže kljub temu vztraja, da je bila gledanost visoka že pred udarcem: "Še pred tem nesrečnim dogodkom smo se vrnili v velikem slogu."

Prireditev so vodile kar tri voditeljice, komičarke Wanda Sykes, Amy Schumer in Regina Hall, televizijska mreža pa je bila z njihovim nastopom zadovoljna. Erwich je pohvalil tudi produkcijsko ekipo: "Če pogledate, kaj so skušali narediti, je to zares velika vrnitev za neko prireditev. Izbrali so tri odlične voditeljice, odlične glasbene točke in videoposnetke. To se mi je zdel pravi način, da je prireditev dobila svoj nekdanji sijaj." Rock se še ni odzval na govorice o tem, da bi znova stopil na voditeljsko mesto prireditve, od Smithovega udarca pa se v javnosti ne pojavlja pogosto. Komik je pred nekaj dnevi nastopil na predstavi v Londonu, kjer se je pošalil na račun udarca na oskarjih: "V redu sem, če se je kdo spraševal o mojem počutju. Tudi sluh se mi je že vrnil. Tisti, ki uporablja frazo 'besede bolijo', še nikoli ni doživel udarca v obraz." Komik se je pošalil še, da o udarcu ne bo govoril, razen če mu bo kdo ponudil mastno finančno spodbudo.