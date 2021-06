Chris Rock večkrat zavrnil vlogo v Sopranovih

56-letni Chris Rock , ki je najbolj znan po svojih komičnih vlogah, je presenetil s priznanjem, da se ni želel pridružiti igralski zasedbi v seriji Sopranovi. Za enega izmed ameriških medijev je dejal: "Včasih kaj tako zelo spoštuješ, da si niti ne želiš postati del tega. Pred leti, ko sem imel svojo oddajo, je bila serija Sopranovi na vrhuncu gledanosti. Takrat so mi večkrat ponudili vlogo v seriji, a sem si mislil 'preveč imam rad to serijo in ne želim si je pokvariti'."

Rock je o tem spregovoril po tem, ko je igralec Alec Baldwin razkril, da je nekoč sam poklical producente serije in jim predstavil sebe v vlogi morilca Tonyja Soprana. Baldwin je dejal: "Poklical sem tja in tistemu, ki se je oglasil, dejal: 'Samo en moški na svetu lahko odigra vlogo Tonyjevega morilca in odide s Camillo, in to sem jaz'".

"Oni pa so rekli 'Ja, seveda. Tvoje ime bomo dodali na seznam vseh irskih igralcev, ki menijo, da morajo zaigrati v Sopranovih'," je še dejal Baldwin, ki pa za to vlogo na koncu ni bil izbran. Morilca je zaigral David Chase, Baldwin pa je bil iskreno razočaran.