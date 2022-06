Christian Bale bi ponovno igral Batmana, če bi ga režiral Nolan

Christian Bale je zaigral v izjemno uspešni trilogiji Batman, ki jo je režiral Christopher Nolan. V javnosti so se zato pogosto pojavile govorice o nadaljevanju filma, a je igralec v intervjuju za ScreenRant te zanikal. "Ne. Tega mi ni nihče omenil. Nihče ni tega prinesel na dan. Ljudje mi pogosto rečejo: "Slišal sem, da so te kontaktirali ali ti ponudili vse to." In rečem jim: "Prvič slišim. Nihče ni tega nikoli rekel.""