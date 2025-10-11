Christian Bale je moral utihniti zaradi angelskega glasu Taylor Swift

V svetu filma so redki projekti, ki združujejo tako impresiven ansambel igralskih talentov in glasbenih ikon kot film Amsterdam režiserja Davida O. Russella. Ta skrivnostna komična drama, postavljena v trideseta leta prejšnjega stoletja, se ponaša z zasedbo, ki vključuje imena, kot so Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Chris Rock, Mike Meyers, Christian Bale, David Washington in Taylor Swift.
Povezovanje takšnih kalibrov na istem filmskem platnu že samo po sebi obeta spektakel, a zgodbe izza kulis, ki so jih razkrili protagonisti, dodajo celotni izkušnji povsem novo dimenzijo in razkrivajo nepričakovane in humorne dogodke.
Posebna interakcija med igralci se je odvila med snemanjem ene od glasbenih scen s Taylor Swift. Bale je razkril, da sta z Davidom Washingtonom med vajo in snemanjem pesmi nenehno pozabljala besedilo in pela v napačni intonaciji. Njuno petje pa je opisal kot grobo in grozljivo.
Poseči je moral celo režiser. "David je kar naenkrat rekel: 'Kaj pa če Christian in J.D. za ta del preprosto utišata in prepustita petje Taylor?'" je za The Hollywood Reporter povedal Bale in dodal: "Kot da bi cel dan s svojo kakofonijo in grobima, strašnima glasovoma preglasovala angelski glas. Res je nekaj posebnega, ko imaš poleg sebe nekoga z glasom tako lepim, kot je njen."
Snemanje filma Amsterdam je bilo za igralce očitno več kot le običajna služba, bilo je polno nepredvidljivih, komičnih in včasih celo kaotičnih dogodkov. Christian Bale je pred časom razkril, da so morali med snemanjem utišati tudi Chrisa Rocka, vendar ne zato, ker bi glasno pel, ampak ker ga je s svojim humorjem nenehno spravljal v smeh.
Poleg vseh komičnih pripetljajev na snemanju, film ponuja tudi zanimivo in napeto zgodbo. Smešno misteriozno dogajanje sledi trem prijateljem – zdravniku (Christian Bale), medicinski sestri (Margot Robbie) in odvetniku (John David Washington), ki so priča umoru, nakar tudi sami postanejo osumljenci in razkrijejo enega najbolj nezaslišanih zapletov v ameriški zgodovini. Trio nato sklene pakt, da bodo zaščitili drug drugega, ne glede na vse.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.