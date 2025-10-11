Christian Bale je moral utihniti zaradi angelskega glasu Taylor Swift

V svetu filma so redki projekti, ki združujejo tako impresiven ansambel igralskih talentov in glasbenih ikon kot film Amsterdam režiserja Davida O. Russella . Ta skrivnostna komična drama, postavljena v trideseta leta prejšnjega stoletja, se ponaša z zasedbo, ki vključuje imena, kot so Margot Robbie, Anya Taylor-Joy, Robert De Niro, Chris Rock, Mike Meyers, Christian Bale, David Washington in Taylor Swift .

Povezovanje takšnih kalibrov na istem filmskem platnu že samo po sebi obeta spektakel, a zgodbe izza kulis, ki so jih razkrili protagonisti, dodajo celotni izkušnji povsem novo dimenzijo in razkrivajo nepričakovane in humorne dogodke.

Posebna interakcija med igralci se je odvila med snemanjem ene od glasbenih scen s Taylor Swift. Bale je razkril, da sta z Davidom Washingtonom med vajo in snemanjem pesmi nenehno pozabljala besedilo in pela v napačni intonaciji. Njuno petje pa je opisal kot grobo in grozljivo.

Poseči je moral celo režiser. "David je kar naenkrat rekel: 'Kaj pa če Christian in J.D. za ta del preprosto utišata in prepustita petje Taylor?'" je za The Hollywood Reporter povedal Bale in dodal: "Kot da bi cel dan s svojo kakofonijo in grobima, strašnima glasovoma preglasovala angelski glas. Res je nekaj posebnega, ko imaš poleg sebe nekoga z glasom tako lepim, kot je njen."