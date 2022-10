Christian Bale kariero dolguje Leonardu DiCapriu in vlogam, ki jih je zavrnil

V intervjuju za revijo GQ je Christian Bale odkrito spregovoril tudi o tem, da je izgubil več kot pet vlog v 90. letih prejšnjega stoletja, v katerih je na koncu zaigral DiCaprio. "Človek, to se ni zgodilo samo meni. Vse do danes je razlog za to, da vlogo dobi nekdo drug, ta, da jo je on že prej zavrnil," je povedal 48-letni Bale.

"Ni pomembno, kar ti govorijo drugi. Ni pomembno, v kakšnih prijateljskih odnosih si z režiserji. Z vsemi temi ljudmi sem v preteklosti že večkrat sodeloval, a so vsi z vlogami najprej šli do njega. Nekdo od teh ljudi mi je v bistvu to iskreno povedal," je razglabljal naprej in dodal: "Hvala, Leo. On res lahko izbira, kaj bo delal. Dobro zanj, res je izjemen."