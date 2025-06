Christian Bale v novi filmski vlogi popolnoma neprepoznaven

Fotografski objektivi so ujeli igralca Christiana Bala , ki je na snemanju filma Madden za novo filmsko vlogo izgledal popolnoma neprepoznaven. 51-letnik je imel na glavi lasuljo s pobeljenimi obrvmi, nosil je belo srajco z izrezom in usnjeno jakno s črnimi hlačami in športnimi čevlji.

Bale bo v novem filmu namreč upodobil pokojnega Ala Davisa, nekdanjega lastnika moštva ameriškega nogometa Oakland Raider. Film bo prikazal življenje nogometnega trenerja in športnega komentatorja Johna Maddena, katerega ga bo v filmu zaigral Nicolas Cage. Tudi njega so v začetku tedna opazili v neprepoznavni opravi s svetlimi lasmi in modro trenirko.

"Film spremlja Maddnovo izjemno pot – od sodelovanja z Alom Davisom in ekipo Raiders, s katero je osvojil Super Bowl, do ustvarjanja igre Madden NFL, ko je postal eden najbolj ikoničnih glasov v zgodovini nogometa," so maja napovedali v filmskem studiu Amazon MGM Studios. Datum izida filma ob tem zaenkrat še ni znan.