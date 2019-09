Christian Bale: Užival sem, ko sem Matta Damona udaril v obraz

Christian Bale in Matt Damon sta skupaj zaigrala v fimu Ford v Ferrari, ki ga je režiral James Mangold. Akcijski film so premierno predvajali na začetku tega tedna, na novinarski konferenci pa je manjkal Matt, zato so si soigralci privoščili šale na njegov račun.

Film meseca Jason Bourne, v katerem igra tudi Matt Damon, si lahko ogledate danes ob 20. uri na Kanalu A.

Christian Bale in Matt Damon sta blestela v novem akcijskem filmu Ford v Ferrari, ki so ga premierno predstavili v tem mesecu. Film, ki temelji na resnični zgodbi ameriškega oblikovalca avtomobilov Carolla Shelbyja in britanskega dirkača Kena Milesa, je režiral James Mangold. Na novinarski konferenci pa so si privoščili tudi nekaj šal na račun manjkajočega igralca Matta. Novinar je med pogovorom postavil zanimivo vprašanje: "Matt je prijatelj s tremi igralci, ki so vsi igrali Batmana: George Clooney, Ben Affleck in tudi Christian Bale. Bo on sedaj uprizoril Robina?"

Christian Bale in Matt Damon sta blestela v novem akcijskem filmu Ford v Ferrari. FOTO: Profimedia

"Je prijatelj tudi z Robertom Pattisonom? Bom malo razmislil. Najbrž bom razmišljal celo življenje in šele nato resnično odgovoril," je hudomušno povedal Bale, saj bo naj bi novega Batmana odigralRobert Pattison. in dodal: "Pred kratkim sva bila na pijači in mimoidoči je smeje Mattu čestital, ker je tako dobro uprizoril Robina. Odgovoril je, da je bil to Chris O'Donnell in ne on."

Slavni udarec. FOTO: Profimedia