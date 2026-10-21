Christina Applegate o napačni diagnozi: Nimam multiple skleroze

Ko človeka izda zdravje, ima samo eno željo. Christina Applegate se je tako zadnjih pet let borila z zahrbtno boleznijo multiplo sklerozo, zdaj pa spoznala, da je bila diagnoza napačna. Igralka, ki jo poznamo iz uspešnic, kot sta Anchorman in Družina za umret (Married With Children), je priznala, da je bila zaradi novice "vse prej kot zadovoljna" in da je ob spoznanju jokala. "Ne moreš dobiti napačne diagnoze in potem kar naenkrat ozdraveti," je Applegateova povedala v epizodi svojega podkasta Messy, ki je izšla v torek. "Če kaj, se je moje stanje poslabšalo."

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Christina Applegate AP

Christina Applegate Profimeda

Christina Applegate Profimedia

Christina Applegate Profimedia









Dve delni epizodi podkasta, ki ju vodi skupaj z Jamie Sigler, sta zaznamovali njen povratek po nedavnem premoru, ki si ga je vzela, da bi predelala nove informacije. Preiskave, s katerimi bodo poskušali ugotoviti, kaj povzroča njene izčrpavajoče simptome, ki jih občuti vsak dan, se bodo začele prihodnji teden. "Spet sem na začetku. Ne vem, kaj se dogaja z mano," je povedala skrušeno in žalostno. V podkastu je povedala še, da ji je zdravnik "pred nekaj leti kar naenkrat" predlagal, naj preneha z infuzijskim zdravljenjem multiple skleroze in preveri, kako se bo njeno telo odzvalo. V času odsotnosti se njeno telo ni odzvalo na način, ki bi kazal na to, da ima multiplo sklerozo. Zdravniki so nato podrobneje preučili njen primer in ugotovili, da nima te avtoimunske bolezni, ki lahko povzroči togost mišic ter težave pri hoji in govoru.