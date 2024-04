Christina Applegate o boju z boleznijo: Komaj stojim na nogah

Zvezdnici Christina Applegate, znana po seriji Dead to me, je multipla skleroza, ki so ji jo diagnosticirali pred tremi leti, otežila najosnovnejša življenjska opravila. O tem iskreno govori tudi v svojem podkastu. Nedavno je tako povedala, da zaradi nenadzorovanja mehurja nosi plenice za odrasle, sedaj pa je k temu dodala, da ne zmore več niti do kopalnice in pod tuš. "Iskrena bom. Kupiti sem morala mokre robčke, ker se preprosto ne zmorem tuširati, in to traja že tri tedne. Ne morem stati pod tušem. Ni nobenega prekletega načina," je razložila 52-letna Christina, ki je zaradi bolezni pred leti opustila svojo igralsko kariero. "Tako majhno klop imam pod tušem, da se težko usedem nanjo. Ko pa mi to uspe, mi takoj spodrsne, zato se umivam kar z mokrimi robčki."

Zaradi kronične avtoimunske vnetne bolezni osrednjega živčevja in bolečin, ki pridejo z njo, Christina zelo težko skrbi za svojo osebno higieno. To jo je pahnilo tudi v izolacijo in distanciranje od okolice, prijateljev in deloma tudi družine. Edina, s katero komunicira, je tako njena 12-letna hči Sadie. "Še dobro, da sem vedno sama in nihče ne opazi moje slabe osebne higiene, nihče ne zavoha, da smrdim," je dejala igralka o stanju doma in dodala, da ji tudi Sadie pove, da smrdi. "Nikoli se ne bom zbudila in rekla: To je super. To se nikoli ne bo zgodilo. Vsak dan znova se opomnim na to dejstvo, čeprav seveda pridejo tudi trenutki, ko se počutim malo bolje. Z boleznijo se spopadam tudi tako, da se preprosto izoliram. Nikamor ne grem, ker si tega resnično niti ne želim. Težko je," je zaključila Applegateova.