Cillian Murphy bo 'vsekakor' zaigral v filmu Birminghamske tolpe.

Knight je v istem pogovoru pohvalil Murphyja, njegovo zmago na oskarjih pa označil za zelo zasluženo. "Briljanten je in tako čudovit človek. Ko snemamo, je voditelj in je tako umirjen in neposreden. Zasluži si vse, kar dobi."

In kaj lahko gledalci pričakujejo od prihajajočega filma? Režiser je pri tem vprašanju nekoliko bolj skrivnosten, leta 2021 je za revijo Variety povedal, da je film v razvoju, in dodal: "To je popolnoma oblikovana ideja in ima začetek, sredino in konec. In mislim, da bo to primeren zaključek doslej povedane zgodbe."

Serijo Birminghamske tolpe so snemali med letoma 2013 in 2022, v njej pa so poleg Murphyja zaigrali tudi pokojna Helen McCrory, Tom Hardy, Paul Anderson, Sophie Rundle, Anya Taylor-Joy in Finn Cole.