Cillian Murphy končno dobil glavno vlogo v Nolanovem filmu

Cillian Murphy se v filmih Christopherja Nolana pojavlja že skoraj dve desetletji, a zgolj v stranskih vlogah. Lani se mu je nasmehnila sreča, ko ga je slavni režiser poklical in ga prosil, da je glavna zvezda njegovega novega projekta.

Cillian Murphy, najbolj znan po vlogi Tommyja Shelbyja v seriji Birminghamske tolpe, je za Associated Press dejal, da je bil dober dan, ko je prejel klic od režiserja Christopherja Nolana. Ta mu je namreč ponudil, da v njegovem biografskem trilerju upodobi ameriškega znanstvenika J. Roberta Oppenheimerja. "V svojem zadržanem, ponižnem in zelo angleškem maniru je dejal: 'Poslušaj, napisal sem scenarij, govori o Oppenheimerju. Rad bi, da si ti moj Oppenheimer.' To je bil izjemen dan," se je spominjal Murphy.

icon-expand Christopher Nolan je po skoraj dveh desetletjih sodelovanja končno Cillianu Murphyju ponudil glavno vlogo. FOTO: AP

Irski igralec je dejal, da vedno upa, da ga bo Nolan povabil k svojim projektom, ne glede na velikost vloge. "Chrisu sem vedno povedal, javno in zasebno, če me želi v filmu, da bom prišel, če bom le na voljo. V resnici mi je vseeno za velikost vloge, ampak globoko v sebi, sem si skrivaj vedno obupno želel igrati glavno vlogo." Nolan in Murphy sta se prvič spoznala leta 2003, ko je Cillian prišel na avdicijo za Batmana, kljub temu da je vedel, da ni pravi igralec za to vlogo. A Nolan ga je izbral, da stopi v čevlje Strašila in njuno dolgoletno sodelovanje se je začelo. Oppenheimer je že njun šesti skupni projekt, poleg trilogije Vitez teme sta posnela še vojni film Dunkirku in misterioznem triler Izvor. 47-letni igralec pravi, da je lani prišel pravi čas, da mu režiser zaupa glavno vlogo. "Imava dolgoletno razumevanje, zaupanje in medsebojno spoštovanje. Zdelo se mi je, da je pravi čas, da prevzamem večjo odgovornost. In zgodilo se je, da je ta prekleto velika."