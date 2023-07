Cillian Murphy o ljubezenskih prizorih: Nihče jih ne snema rad

Irski igralec Cillian Murphy je nedavno pohvalil ljubezenske prizore, ki jih ima s soigralko Florence Pugh v biografski drami Oppenheimer. Sedaj je dejal, da so sicer res pomembni za filmsko zgodbo, a jih je bilo težko in neprijetno snemati.

Cillian Murphy je v intervjuju za britanski GQ priznal, da je snemanje ljubezenskih prizorov za igralce neprijetno. "Nihče jih ne snema rad. So najbolj neprijeten del našega poklica. Ampak včasih se moraš s tem sprijazniti in nadaljevati," je dejal. Pojasnil je, da je bilo snemanje intimnih prizorov s Florence Pugh vredno truda, saj je afera med njunima likoma Jean Tatlock in J. Robertom Oppenheimerjem pomembna za film. "To je eden izmed najbolj ključnih čustvenih delov filma. Mislim, da so bili (ljubezenski prizori, op. a.) nujno potrebni."

icon-expand Cillian Murphy in Florence Pugh v Oppenheimerju, kjer sta imela nekaj intimnih prizorov. FOTO: AP

Zvezdnik serije Birminghamske tolpe je nedavno za Sydney Morning Herald pojasnil, da ljubezenski prizori v Oppenheimerju niso neupravičeni. "Ti prizori so bili napisani namenoma." Dodal je, da je režiser Christopher Nolan vedel, da bo zaradi tega film primeren zgolj za odrasle, a jih je kljub temu vključil v scenarij. "Ampak ko jih vidiš, so je**** mogočni. Niso neupravičeni, popolni so. Florence je bila preprosto izjemna," je 47-letni Murphy pohvalil svojo 20 let mlajšo soigralko.