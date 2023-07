Cillian Murphy o ljubezenskih prizorih s Florence Pugh: Popolni so

Cillian Murphy je v biografski drami Oppenheimer stopil v čevlje "očeta atomske bombe" J. Roberta Oppenheimerja . Manjšo, a pomembno vlogo v filmu ima tudi 27-letna igralka Florence Pugh , ki igra Jean Tatlock , s katero je bil slavni fizik v razmerju, preden se je poročil s Kitty Oppenheimer , ki jo upodablja Emily Blunt . Zvezdnik serije Birminghamske tolpe je za Sydney Morning Herald dejal, da ljubezenski prizori s Florence v filmu niso neupravičeni. "Ti prizori so bili napisani namenoma."

Cillian Murphy in Florence Pugh v Oppenheimerju

V nadaljevanju je pojasnil, da je režiser Christopher Nolan vedel, da bo zaradi tega film primeren zgolj za odrasle. "Ampak ko jih vidiš, so je**** mogočni. Niso neupravičeni, popolni so. Florence je bila preprosto izjemna," je 47-letni Murphy pohvalil svojo 20 let mlajšo soigralko. "Mislim, da je je****** fenomenalna." Dodal je, da ima zvezdnica drame Čas deklištva na zaslonu osupljivo prezenco. "Pečat, ki ga pusti na platnu kljub velikosti vloge, je neverjeten."