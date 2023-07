Cillian Murphy za vlogo v Oppenheimerju 'vsak dan lahko pojedel en mandelj'.

"Oppenheimer je imel zelo izrazito fizično podobo in silhueto, ki sem ju želel poustvariti," je za New York Times povedal 47-letnik. "Moral sem precej shujšati," je priznal igralec, ki je sodeloval s kostumografsko ekipo, da bi bil videti zelo vitek, skoraj shujšan. Po njegovih besedah je namreč J. Robert Oppenheimer živel od martinija in cigaret.

Igralčeva dieta ni bila sestavljena iz omenjenih dobrin, a je bila kljub temu ekstremna. Po besedah Murphyjeve soigralke Emily Blunt je igralec lahko pojedel le mandelj na dan. "Malo postaneš tekmovalen sam s seboj, kar ni zdravo," je priznal igralec, ki ni želel razkriti, koliko kilogramov je izgubil. "Nočem, da bi v naslovih pisalo 'Cillian je za vlogo izgubil x kilogramov'." Poudaril je, da ekstremne diete ne priporoča nikomur.