'Claudia, skupaj s špageti si največji italijanski izum'

Pariz, 24. 09. 2025 10.23

STA , E.M.
Svet se je poslovil od legendarne italijanske igralke Claudie Cardinale, ki je pustila velik pečat v filmski industriji. Igralec David Niven jo je nekoč označil za največji italijanski izum poleg špagetov. Zvezdnica je že v najstniških letih preživela težko preizkušnjo, ko jo je posilil filmski producent, pri tem pa je zanosila.

Filmska zvezda Claudia Cardinale se je rodila 15. aprila 1938 v bližini Tunisa sicilijanskim staršem. Pri 14 letih se je strinjala, da s sestro in sošolkami nastopi v kratkem dokumentarcu Renéja Vautierja Anneaux d'Or. Takrat jo je opazil igralec Omar Šarif ter jo povabil, da bi igrala služkinjo arabskega umetnika v filmu Goha le simple Jacquesa Baratierja.

'Claudia, skupaj s špageti si največji italijanski izum' FOTO: AP

Sprva ni znala italijanščine, govorila je le francosko, arabsko in sicilijansko narečje, zato so njen glas sinhronizirali, dokler ni leta 1963 zaigrala v Fellinijevem filmu 8 1/2, ki je prejel oskarja. Režiser je vztrajal, da uporabi svoj glas. V istem letu je igralka, takrat stara 25 let, posnela tudi epsko zgodovinsko dramo Leopard z režiserjem Viscontijem.

Težka življenjska preizkušnja

V najstniških letih je Claudio Cardinale posilil filmski producent, pri tem pa je zanosila. Otroka, sina Patricka, je obdržala, vendar je bil uradno njen mlajši brat, dokler ni sedem let pozneje razkrila resnice. "Prisiljena sem bila sprejeti to laž, da bi se izognila škandalu in zaščitila svojo kariero," je dejala. "To sem storila zanj, otroka, ki sem ga želela obdržati kljub okoliščinam in ogromnemu škandalu," je leta 2017 povedala za francoski dnevnik Le Monde.

Kot danes poroča omenjeni dnevnik, je pokojna igralka od svojega filmskega prvenca odigrala vrsto vlog, ne da bi pri tem kdaj izgubila svojo skromnost. Pri 18 letih je bila izbrana za "najlepšo Italijanko v Tunisu" in si prislužila gostovanje na filmskem festivalu v Benetkah.

Skozi kariero je igrala ob večini vodilnih igralcev tistega časa, od Burta Lancasterja do Alaina Delona in Henryja Fonde. "Zapustila nam je zapuščino svobodne in navdihnjene ženske, kot ženska in umetnica," je dejal njen agent Laurent Savry. V svoji karieri je sodelovala z vrhunskimi režiserji, kot so Luchino Visconti, Federico Fellini in Richard Brooks.

Claudia Cardinale in Federico Fellini.
Claudia Cardinale in Federico Fellini. FOTO: AP

Kritiki so legendarno igralko označili za "upodobitev povojnega evropskega glamurja", sama pa je leta pozneje dejala, da je najlepši kompliment prejela od igralca Davida Nivena med snemanjem Rožnatega panterja: "Dejal mi je: 'Claudia, skupaj s špageti si največji italijanski izum.'"

Potem ko se je v zgodnjih 70. letih ločila od filmskega producenta Franca Cristaldija, je začela vseživljenjsko razmerje z neapeljskim režiserjem Pasqualejem Squitierijem, s katerim je imela hčerko, prav tako po imenu Claudia. Nastopala je vse do svojih 80. let, leta 2020 pa se je pojavila v švicarski televizijski seriji Bulle.

Umrla je 23. septembra v starosti 87 let. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal njen agent, se je poslovila, obkrožena s svojimi otroki.

