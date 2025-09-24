'Claudia, skupaj s špageti si največji italijanski izum'

Filmska zvezda Claudia Cardinale se je rodila 15. aprila 1938 v bližini Tunisa sicilijanskim staršem. Pri 14 letih se je strinjala, da s sestro in sošolkami nastopi v kratkem dokumentarcu Renéja Vautierja Anneaux d'Or. Takrat jo je opazil igralec Omar Šarif ter jo povabil, da bi igrala služkinjo arabskega umetnika v filmu Goha le simple Jacquesa Baratierja .

Sprva ni znala italijanščine, govorila je le francosko, arabsko in sicilijansko narečje, zato so njen glas sinhronizirali, dokler ni leta 1963 zaigrala v Fellinijevem filmu 8 1/2 , ki je prejel oskarja. Režiser je vztrajal, da uporabi svoj glas. V istem letu je igralka, takrat stara 25 let, posnela tudi epsko zgodovinsko dramo Leopard z režiserjem Viscontijem.

V najstniških letih je Claudio Cardinale posilil filmski producent, pri tem pa je zanosila. Otroka, sina Patricka, je obdržala, vendar je bil uradno njen mlajši brat, dokler ni sedem let pozneje razkrila resnice. "Prisiljena sem bila sprejeti to laž, da bi se izognila škandalu in zaščitila svojo kariero," je dejala. "To sem storila zanj, otroka, ki sem ga želela obdržati kljub okoliščinam in ogromnemu škandalu," je leta 2017 povedala za francoski dnevnik Le Monde.

Kot danes poroča omenjeni dnevnik, je pokojna igralka od svojega filmskega prvenca odigrala vrsto vlog, ne da bi pri tem kdaj izgubila svojo skromnost. Pri 18 letih je bila izbrana za "najlepšo Italijanko v Tunisu" in si prislužila gostovanje na filmskem festivalu v Benetkah.

Skozi kariero je igrala ob večini vodilnih igralcev tistega časa, od Burta Lancasterja do Alaina Delona in Henryja Fonde. "Zapustila nam je zapuščino svobodne in navdihnjene ženske, kot ženska in umetnica," je dejal njen agent Laurent Savry. V svoji karieri je sodelovala z vrhunskimi režiserji, kot so Luchino Visconti, Federico Fellini in Richard Brooks.