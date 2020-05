Clint Eastwood praznuje častitljivih 90 let

Clint Eastwood, rojen v San Franciscu, je najprej nastopal v manjših filmskih vlogah in se preživljal s priložnostnimi deli, med drugim je bil celo kopališki mojster. Njegove poznejše filme sta med drugim zaznamovala mladostniška depresija in vpoklic v ameriško vojsko. Poslati so ga nameravali v vojno v Korejo, čemur se je po srečnem naključju izognil.

Pozornost filmske javnosti je pritegnil kot policist v uspešnici Umazani Harry, pozneje pa je zaigral v številnih vesternih, v trilogiji dolarjev režiserjaSergija Leoneja (Za prgišče dolarjev, Za dolar več in Dober, grd, hudoben), kjer je zablestel v vlogi Moža brez imena. Kot Jed Cooper je prepričal v filmu Obesite ga brez usmiljenja, na začetku 90. let je prevzel vlogo Williama Mannyja v svojem s tremi oskarji nagrajenem vesternu Neoproščeno.

Videti ga je bilo mogoče tudi v trilerjih, kot sta Pobeg iz Alcatraza in Na ognjeni črti, obMeryl Streep pa je zaigral v ljubezenski drami Najini mostovi.

Za filma Neoproščeno(1992) in Punčka za milijon dolarjev (2004) je prejel oskarja za režijo, pohvali pa se lahko tudi z dolgim seznamom drugih nagrad, med drugim z več zlatimi globusi in nagrado igralskega ceha za življenjsko delo. Večkrat so ga nagradili tudi na Japonskem.