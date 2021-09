Clint Eastwood v novem vesternu Cry Macho

Eastwood se spominja, da je beseda o tem filmu tekla že pred 40 leti, a je takrat producentu dejal: "Za to vlogo sem premlad, lahko pa bi film režiral, igral bi pa Robert Mitchum." Zdaj se je na veliko veselje dolgoletnega sodelavca in producenta Tima Moora odločil, da bo vlogo odigral kar sam. "Gre za to, da vsi radi vidimo Clinta s kavbojskim klobukom in na konju," je pred kratkim povedal Moore. Eastwood na konju ni bil že od filma Neoproščeno, ki je leta 1993 prejel več oskarjev.

Eastwood je večkratni dobitnik oskarja, ki je zaslovel kot igralec vesternov Za prgišče dolarjev, Za dolar več in Dobri, umazani, zli v 60. letih minulega stoletja. Kot režiser je od prvenca iz leta 1971 Strah v noči nanizal raznovrsten opus, v intervjujih pa je pogosto dejal, da želi delati, dokler bo le našel projekte, v katere se je vredno poglobiti.