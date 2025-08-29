Clooney kljub šibkemu zdravju z ženo navdušil na rdeči preprogi v Benetkah

Te dni je v polnem teku 82. mednarodni filmski festival v Benetkah, kjer stopajo po rdeči preprogi številni znani obrazi. Veliko se je govorilo o prihodu zvezdnika Georgea Clooneyja, ki se zaradi zdravstvenih težav ni udeleževal novinarskih konferenc povezanih z njegovim novim filmom, a je na rdeči preprogi z ženo Amal dokazal, da ga nič ne more ustaviti.

Benetke se v času filmskega festivala vsako leto spremenijo v glamurozno hollywoodsko središče, kjer se po rdeči preprogi v soju fotografskih bliskavic sprehodijo številni zvezdniki. Cate Blanchett, Al Pacino, Julia Roberts, Jude Law in Emma Stone so le nekatera imena s seznama težko pričakovanih gostov. Še posebej veliko pozornosti pa je bilo letos usmerjene v prihod priljubljenega igralca Georgea Clooneyja, ki so mu zdravstvene težave preprečevale udeležbo na novinarskih konferencah, uradnih fotografiranjih in večerjah z igralsko zasedbo njegovega novega filma - med njimi z Adamom Sandlerjem in Lauro Dern.

George Clooney in Amal navdušila na rdeči preprogi beneškega filmskega festivala. FOTO: Instagram icon-expand

A 64-letnemu zvezdniku ni moglo nič preprečiti, da bi se s svojo ženo Amal Clooney sprehodil po rdečem tepihu ob premieri novega filma Jay Kelly, v katerem prevzame zvezdik glavno vlogo. Zakonca Clooney sta tako ponovno izpeljala svoj tradicionalni trik: v trenutku ko sta stopila pred soj žarometov z roko v roki, sta ukradla vso pozornost in požela navdušenje. Vse oči modnih navdušencev so bile tudi tokrat uprte v 47-letno odvetnico in zagovornico človekovih pravic, katere modno izbiro so komentirali z:"Drzno, elegantno in večno." V kratki obleki barve fuksije in z ogromno vlečko je po mnenju modnih strokovnjakov zadela žebljico na glavico, med tem ko je George ob njej v črni moški obleki z metuljčkom deloval elegantno. Clooney pa je poskrbel tudi za zabavo vseh prisotnih, ko je enemu izmed fotografov nepričakovano izmaknil fotoaparat in v šaljivi gesti nato fotografiral soigralca Adama Sandlerja.

Clooney v šaljivi gesti fotografira soigralca Adama Sandlerja. FOTO: Profimedia icon-expand

O Clooneyjevem novem filmu Jay Kelly

Kljub temu da se George Clooney zaradi šibkega zdravja (po poročanju tujih medijev naj bi imel težave s sinusi) v času beneškega filmskega festivala ni udeleževal dolžnosti povezanih s promocijo novega filma, je ta deležen številnih pozitivnih kritik in odzivov. 64-letni zvezdnik v novem filmu - ironično - stopi v čevlje starajoče se filmske legende Jayja Kellyja."Ti predstavljaš ameriške sanje, si zadnji od velikih zvezd," je ena izmed vrstic v filmu namenjena Clooneyjevemu liku. In naposled le še ena izmed vzporednic med dvema filmskima legendama - izjemno uspešen igralec igra izjemno uspešnega igralca, mačji kašelj, bi rekli mnogi. A ta vloga je bila za Clooneyja tudi priložnost, da se je zazrl vase, saj v filmu njegov lik razmišlja o življenjskih odločitvah in čuti neverjetno praznino.

Igralska zasedba filma Jay Kelly. FOTO: Profimedia icon-expand