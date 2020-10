Colin Firth o tretjem filmu Mamma Mia: Vedno lahko sanjarimo

Dodal je še, da verjetnosti, ali se bo kdaj snemal tretji del filma, ne more komentirati, kar pa je podžgalo nekatere oboževalce, ki so prav zaradi teh besed prepričani, da se nekaj kuha in da se zna zgoditi, da bodo posneli film, o katerem noče Firth nič povedati. Je pa dodal: "Mislim, da je še kar nekaj pesmi, ki jih nismo še zapeli?" Colin je v filmu Mamma Mia sicer igral podjetnika, ki je eden od treh moških, ki so potencialno lahko očetje Sophie Sheridan-Rymand, ki jo v filmu igra Amanda Seyfried.

Colina Firtha lahko sicer spremljate tudi nocoj na POP TV ob 20. uri v simpatični romantični komediji Naključni mož, kjer je zaigral ob boku Ume Thurman in Jeffreyja Deana Morgana.