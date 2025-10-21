Colman Domingo bo posodil glas strahopetnemu levu.

Z oskarjem nominirani igralec Colman Domingo bo v prihajajočem nadaljevanju filmskega muzikala Žlehtnoba posodil glas strahopetnemu levu, liku, ki ga poznamo že iz zgodbe Čarovnik iz Oza . "Se vidimo v Ozu," je v sporočilu za javnost dejal igralec, ki se bo tako pridružil zvezdniški zasedbi z Ariano Grande in Cynthio Erivo na čelu.

Napovednik za težko pričakovano nadaljevanje je luč sveta ugledal to poletje, režiser Jon M. Chu pa je v intervjuju za Vanity Fair razkril, da bo film povsem drugačen od prvega, zgodba pa da bo veliko bolj temačna. "Temperatura bo povišana," je obljubil.

Namignil je tudi, da bo poleg že znanih pesmi iz broadwayske produkcije v nadaljevanju moč slišati tudi dve povsem novi. "Sta odličen dodatek filmu. Bili sta nujno potrebni za razvoj zgodbe." In kako je komentiral dejstvo, da ima javnost zelo visoka pričakovanja? " Običajno, ko snemaš film, ljudje ne posvečajo toliko pozornosti, kot bi si želel. Hvala bogu, da je ljudem mar. Najhuje je, ko jim ni mar, kaj počneš."