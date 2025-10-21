Svetli način
Colman Domingo bo posodil glas strahopetnemu levu

Los Angeles, 21. 10. 2025 11.56 | Posodobljeno pred 11 dnevi

V filmu Žlehtnoba: Za vedno bo zaigral tudi Colman Domingo. Oskarjevski nominiranec bo posodil glas strahopetnemu levu in se tako pridružil zvezdniški zasedbi z Ariano Grande in Cynthio Erivo na čelu. "Se vidimo v Ozu," je dejal oboževalcem, ki že odštevajo dneve do premiere.

Z oskarjem nominirani igralec Colman Domingo bo v prihajajočem nadaljevanju filmskega muzikala Žlehtnoba posodil glas strahopetnemu levu, liku, ki ga poznamo že iz zgodbe Čarovnik iz Oza. "Se vidimo v Ozu," je v sporočilu za javnost dejal igralec, ki se bo tako pridružil zvezdniški zasedbi z Ariano Grande in Cynthio Erivo na čelu.

Colman Domingo bo posodil glas strahopetnemu levu.
Colman Domingo bo posodil glas strahopetnemu levu. FOTO: Profimedia

Napovednik za težko pričakovano nadaljevanje je luč sveta ugledal to poletje, režiser Jon M. Chu pa je v intervjuju za Vanity Fair razkril, da bo film povsem drugačen od prvega, zgodba pa da bo veliko bolj temačna. "Temperatura bo povišana," je obljubil.

Namignil je tudi, da bo poleg že znanih pesmi iz broadwayske produkcije v nadaljevanju moč slišati tudi dve povsem novi. "Sta odličen dodatek filmu. Bili sta nujno potrebni za razvoj zgodbe." In kako je komentiral dejstvo, da ima javnost zelo visoka pričakovanja? " Običajno, ko snemaš film, ljudje ne posvečajo toliko pozornosti, kot bi si želel. Hvala bogu, da je ljudem mar. Najhuje je, ko jim ni mar, kaj počneš."

