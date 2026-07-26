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Comic-Con poln presenečenj: novi Črni panter in Ryan Gosling kot Ghost Rider

San Diego, 26. 07. 2026 11.26 pred 1 uro 4 min branja 0

Avtor:
E.M.
David Jonsson

Marvel Studios je na priljubljeni konvenciji Comic-Con razkril, kdo bo po smrti igralca Chadwicka Bosemana prevzel vlogo Črnega panterja. Ta čast je doletela igralca Davida Jonssona, ki bo na velikem platnu upodobil sina prvotnega superjunaka. Obiskovalce je na konvenciji presenetil tudi zvezdnik Ryan Gosling, ki bo prevzel vlogo Ghost Riderja. Oba lika se bosta pojavila v filmih, katerih premieri sta načrtovani za leto 2028.

David Jonsson se je na odru Comic-Cona pridružil z oskarjem nagrajenemu režiserju franšize Črni panter Ryanu Cooglerju ter Letitii Wright in Winstonu Duku. Z roko na prsih in širokim nasmehom je pozdravil občinstvo. Film Black Panther III bo v kinematografe prišel 15. decembra 2028. "Hvala tej družini, ki se ji imam čast in blagoslov pridružiti. Ne želim povedati preveč, saj želim, da namesto mene spregovori film," je dejal 32-letni igralec.

David Jonsson, novi Črni panter
David Jonsson, novi Črni panter
FOTO: AP

Spomnimo, Chadwick Boseman je umrl leta 2020. Odkar je bilo v filmu Črni panter 2 leta 2022 razkrito, da ima T'Challa (lik, ki ga je upodobil Boseman, op. a.) sina, so oboževalci ugibali, kdo bo prevzel plašč Črnega panterja. Izvirni film Črni panter iz leta 2018 je postal prvi superjunaški film, nominiran za oskarja za najboljši film, po svetu pa je zaslužil več kot 1,3 milijarde dolarjev. Nadaljevanje je doseglo 850 milijonov dolarjev prihodkov.

V Marvelovo vesolje vstopa Ryan Gosling

Ryan Gosling bo znova sodeloval z režiserjem Shawnom Levyjem, s katerim je posnel film Star Wars: Starfighter. Tokrat bosta moči združila za film Ghost Rider. "Občutek je, kot da podoživljam preteklost, ko sem spet tukaj," je dejal Levy in se pri tem skliceval na svoj nastop v dvorani Hall H pred dvema letoma, ko je predstavljal film Deadpool & Wolverine, ki je postal velika uspešnica. "Tistega večera ne bom nikoli pozabil, saj sem takrat prvič zares spoznal najboljše oboževalce na svetu."

V Marvelovo vesolje vstopa Ryan Gosling
V Marvelovo vesolje vstopa Ryan Gosling
FOTO: AP

Gosling je pozdravil predsednika Marvel Studios Kevina Feigeja in občinstvu povedal, da si je to vlogo želel odigrati že dolgo časa. Goslingova dolgoletna partnerica Eva Mendes je ob Nicolasu Cagu igrala v prvem samostojnem filmu Ghost Rider, ki je izšel leta 2007 – leto pred tem, ko je Iron Man začel Marvelovo filmsko vesolje. Nadaljevanje je studio Sony izdal leta 2012. Filmske pravice so se medtem vrnile k Marvelu, vendar se lik doslej še ni pojavil v filmu.

Na Comic-Conu zvezdniška zasedba filma Maščevalci: Sodni dan

Kevin Feige je občinstvu povedal, da bo film Maščevalci: Zaključek bratov Joeja in Anthonyja Russa iz leta 2019 ponovno predvajan v kinematograheight 25. septembra. Nova različica bo vsebovala dodatne prizore, ki bodo film povezali z njunim prihajajočim projektom Maščevalci: Sodni dan, katerega premiera je napovedana za 18. december.

Zvezdniška zasedba filma Maščevalci: Sodni dan
Zvezdniška zasedba filma Maščevalci: Sodni dan
FOTO: AP

Med predstavitvijo so prikazali tudi napovednik za Maščevalci: Sodni dan, iz katerega je razvidno, da bo Victor Von Doom, ki ga igra Robert Downey Jr., povezan s preteklostjo Reeda Richardsa (Pedro Pascal) in Sue Storm (Vanessa Kirby). Sue Storm v enem od prizorov pove, da je Doom zlomljen človek, ki je bil nekoč drugačen: "Vse, kar je ljubil, mu je bilo odvzeto." Kasneje Reed Richards Dooma vpraša, ali je prav on odgovoren za grozote, ki jih obdajajo.

Downey Jr. se je na odru pošalil, da sta bila Reed in Doom nekoč najboljša prijatelja. Oboževalce že nekaj časa zanima njuna povezava, potem ko je prizor po zaključni špici filma Fantastični štirje: Prvi koraki prikazal Dooma, kako sedi v dnevni sobi Reeda in Sue ob njunem dojenčku.

Robert Downey Jr. in Pedro Pascal
Robert Downey Jr. in Pedro Pascal
FOTO: AP

Na odru so se predstavili tudi igralci filma Letitia Wright, Winston Duke, Chris Evans, Hayley Atwell, Simu Liu, Danny Ramirez, Anthony Mackie, James Marsden, Kelsey Grammer, Paul Rudd, Rebecca Romijn, David Harbour, Lewis Pullman in Tenoch Huerta.

Obiskovalce presenetil Ryan Reynolds

Zvezdnik Ryan Reynolds je, oblečen v nov siv kostum Deadpoola, nepričakovano prišel na predstavitev iz občinstva. "Dolgoletni poslušalec. Prvič se oglašam," je dejal Reynolds in Paula Rudda vprašal, zakaj je Thor v prejšnjem filmu jokal. Rudd je odgovoril: "Ker navija za Wrexham," s čimer se je pošalil na račun nogometnega kluba, katerega solastnik je Reynolds. "To se zdi strašno drag način za napoved novega filma. Kdaj sploh začnete snemati?" je vprašal Reynolds. "Film je že posnet, prijatelj! Si se udaril v glavo?" mu je z odra odvrnil Downey Jr.

Ryan Reynolds oblečen v nov siv kostum Deadpoola
Ryan Reynolds oblečen v nov siv kostum Deadpoola
FOTO: Profimedia

Številni oboževalci so na vstop na najbolj pričakovano predstavitev letošnjega Comic-Cona čakali več kot en dan. Marvel Studios upa, da bo dogodek pomenil nov začetek za blagovno znamko, katere ugled je po mnenju mnogih padel zaradi prevelikega števila serij na tuji pretočni platformi ter razočaranja kritikov nad filmi, kot je lanski Stotnik Amerika: Pogumni novi svet.

Čeprav je zanimanje občinstva za superjunaške filme v zadnjih letih nekoliko upadlo, naj bi Spider-Man: Nov dan, ki ga Sony izdaja v sodelovanju z Marvelom, po premieri 31. julija prevladoval v poletnih blagajnah, predprodaja vstopnic za Maščevalci: Sodni dan pa je zelo obetavna.

Razlagalnik

Comic-Con, zlasti San Diego Comic-Con, je ena največjih in najbolj znanih konvencij na svetu, posvečena pop kulturi, stripom, znanstveni fantastiki in fantazijskim filmom. Za filmske studie, kot je Marvel, je to ključno mesto za promocijo, saj omogoča neposreden stik z najbolj zvestimi oboževalci. Na teh dogodkih studii pogosto razkrivajo ekskluzivne napovednike, napovedujejo nove igralske zasedbe in gradijo pričakovanje za prihajajoče filmske projekte, kar ustvari ogromno medijsko pozornost.

Ghost Rider je nadnaravni superjunak iz Marvelovih stripov, katerega najbolj znana različica je kaskader Johnny Blaze. Ta je sklenil pogodbo z demonom, da bi rešil življenje ljubljene osebe, zaradi česar se je njegova duša povezala z demonom maščevanja. Njegova podoba je prepoznavna po lobanji, ki gori v ognju, in kolesu, ki ga vozi. Lik združuje elemente grozljivke in akcije, saj se bori proti silam zla s pomočjo nadnaravnih moči, kot sta peklenski ogenj in 'pogled kaznovanja', ki prisili grešnike, da podoživijo vso bolečino, ki so jo povzročili drugim.

Victor Von Doom, bolj znan kot Doctor Doom, velja za enega najbolj ikoničnih in inteligentnih zlikovcev v Marvelovem vesolju. Je vladar izmišljene države Latverije in mojster tako znanosti kot magije. Njegov izvor je tesno povezan z likom Reeda Richardsa, saj sta bila v mnogih različicah stripov sošolca na univerzi, kjer je Doomova nesreča pri eksperimentu vodila do njegovega iznakaženja in kasnejšega sovraštva do Richardsa. Znan je po svojem značilnem kovinskem oklepu in maski, ki skriva brazgotine na njegovem obrazu, ter po svojem neomajnem intelektu in želji po absolutni oblasti.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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