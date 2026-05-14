Conan O'Brien bo še tretje leto zapored vodil oskarje

"Veselimo se, da bo Conan odlično vodil praznovanje s svojo briljantnostjo in humorjem," sta v skupni izjavi dejala izvršni direktor Ameriške filmske akademije Bill Kramer in predsednica Lynette Howell Taylor . Nekdanji voditelj poznih pogovornih oddaj bo ponovno sodeloval z Rajem Kapoorjem in Katy Mullan , ki bosta že četrtič zapored izvršna producenta podelitve.

Moderatorja slovesnosti so razkrili v okviru predstavitve Disneyjevega programa. Disney je namreč matična družba mreže ABC, ki skrbi za prenos slovesnosti. "Conan je poskrbel za izjemno energijo okoli oskarjev," je izjavil predsednik Disney Television Group Craig Erwich in dodal, da se največji hollywoodski večer zaradi njegovega edinstvenega komičnega glasu spremeni v eno najbolj zabavnih praznovanj v letu.

Šestkratni dobitnik nagrade emmy Conan O'Brien je vodil več poznovečernih televizijskih oddaj, med njimi oddajo The Tonight Show. Trenutno vodi podkast Conan O'Brien Needs a Friend in serijo o potovanjih Conan O'Brien Must Go.

Letos se je gledanost podelitve oskarjev nekoliko zmanjšala, saj si je gala prireditev, ki jo je prenašala televizija ABC in jo predvajala na pretočni platformi Hulu, ogledalo 17,9 milijona ljudi. Za najboljši film leta so na 98. slovesnosti razglasili film Ena bitka za drugo, nagradili pa so tudi režiserja Paula Thomasa Andersona, ki je prejel prvega oskarja v svoji karieri.