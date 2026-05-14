Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Conan O'Brien bo še tretje leto zapored vodil oskarje

Los Angeles, 14. 05. 2026 07.35 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Conan O'Brien

Komik Conan O'Brien bo tudi v letu 2027 vodil podelitev oskarjev, so sporočili organizatorji. Slovesnost ameriške kinematografije, na kateri podelijo prestižne filmske kipce, bo 63-letnik vodil tretje leto zapored. Podelitev bo v osrčju Hollywooda 14. marca 2027.

"Veselimo se, da bo Conan odlično vodil praznovanje s svojo briljantnostjo in humorjem," sta v skupni izjavi dejala izvršni direktor Ameriške filmske akademije Bill Kramer in predsednica Lynette Howell Taylor. Nekdanji voditelj poznih pogovornih oddaj bo ponovno sodeloval z Rajem Kapoorjem in Katy Mullan, ki bosta že četrtič zapored izvršna producenta podelitve.

Conan O'Brien
Conan O'Brien
FOTO: AP

Moderatorja slovesnosti so razkrili v okviru predstavitve Disneyjevega programa. Disney je namreč matična družba mreže ABC, ki skrbi za prenos slovesnosti. "Conan je poskrbel za izjemno energijo okoli oskarjev," je izjavil predsednik Disney Television Group Craig Erwich in dodal, da se največji hollywoodski večer zaradi njegovega edinstvenega komičnega glasu spremeni v eno najbolj zabavnih praznovanj v letu.

Šestkratni dobitnik nagrade emmy Conan O'Brien je vodil več poznovečernih televizijskih oddaj, med njimi oddajo The Tonight Show. Trenutno vodi podkast Conan O'Brien Needs a Friend in serijo o potovanjih Conan O'Brien Must Go.

Letos se je gledanost podelitve oskarjev nekoliko zmanjšala, saj si je gala prireditev, ki jo je prenašala televizija ABC in jo predvajala na pretočni platformi Hulu, ogledalo 17,9 milijona ljudi. Za najboljši film leta so na 98. slovesnosti razglasili film Ena bitka za drugo, nagradili pa so tudi režiserja Paula Thomasa Andersona, ki je prejel prvega oskarja v svoji karieri.

Razlagalnik

Ameriška filmska akademija (uradno Academy of Motion Picture Arts and Sciences) je neprofitna organizacija s sedežem v Beverly Hillsu, ki združuje več kot 10.000 filmskih strokovnjakov. Ustanovljena je bila leta 1927 z namenom napredka umetnosti in znanosti filmske industrije. Najbolj znana je po podeljevanju nagrad oskar, s katerimi vsako leto izpostavi najboljše dosežke na področju filma, scenarija, režije, igralstva in tehničnih prvin.

Poznovečerna pogovorna oddaja je specifičen format televizijske zabave, ki se predvaja pozno zvečer. Zanj so značilni monologi voditelja o aktualnih dogodkih, intervjuji s slavnimi gosti, glasbeni nastopi in komični skeči. Ti šovi so globoko zakoreninjeni v ameriški kulturi in služijo tako kot informativni medij kot tudi kot platforma za promocijo filmov in glasbenih albumov, pri čemer je osebnost voditelja ključna za uspeh oddaje.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Conan O'Brien voditelj oskarji

Zasedba Oasis z dokumentarnim filmom: tudi o sporu med bratoma Gallagher

24ur.com V novem Izganjalcu hudiča bo zaigrala prava zvezdniška zasedba
24ur.com Kot gostitelj oskarjev se vrača Jimmy Kimmel
24ur.com Nadaljevanje filma Dune zaradi stavke premaknjeno na 2024
24ur.com Hollywood v pričakovanju podelitve oskarjev
24ur.com Ryan Gosling pred novim izzivom: odigral bo glavno vlogo v Vojni zvezd
24ur.com Po zamudah kmalu začetek snemanja nadaljevanje Batmana
24ur.com Filmi: Kaj bomo letos gledali v kinih?
Priporoča
  • katalog
  • hladilnik
  • lounge set
  • robotska kosilnica
  • robot za bazen
  • traktrorska kosilnica
  • bazen
  • žar
  • kosilnica
  • senčilo za balkon
  • senčnik
  • kuhinja
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Zapustila svojo triletno hčer, oče jo je odpeljal na drug konec sveta
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Največje zmote o poporodnem telesu, ki škodijo ženskam
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Podaljšano dojenje: kaj se po dveh letih dojenja dogaja z ženskim telesom?
Pri 43 letih bo prvič postal očka
Pri 43 letih bo prvič postal očka
zadovoljna
Portal
92-letnica navdušila v visokih petah in drzni obleki
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Dnevni horoskop: Vodnarji bodo izvirni, bike čaka mirnejši tempo
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Kje živijo najlepši ljudje? Razkrivamo seznam najbolj privlačnih narodov
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
Hlače, ki optično podaljšajo vaše noge
vizita
Portal
Tehtala je več kot 108 kilogramov in nosila številko 52, poglejte jo danes
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Katera živila spodbujajo prebavo in zmanjšujejo vnetja v telesu?
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zdravniki so ji rekli, da ima 'lahkega' raka. Pozabila je, da ima očeta, in končala na invalidskem vozičku
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
Zakaj zboleva vse več mladih? Glavni razlog bi lahko predstavljavljala prekomerna telesna teža
cekin
Portal
Koliko denarja potrebujete za normalno življenje v Sloveniji (2026 izračun)
Najem ali kredit v Ljubljani: razlika vas bo presenetila (izračun)
Najem ali kredit v Ljubljani: razlika vas bo presenetila (izračun)
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Zlato spet v modi: ta evropska država kupuje več kot Kitajska
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
Slovenci plačujemo ceno, o kateri nihče noče govoriti
moskisvet
Portal
Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Izgubljen listek na hrvaški avtocesti: kaj zdaj?
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Resnica o vrhunskem seksu: to premaga vsako tehniko
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
Se še spomnite Conchite Wurst? Danes ga boste komaj prepoznali
dominvrt
Portal
Ali veste, čemu je služila ta naprava?
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Elektrika v domu: kaj lahko popravite sami in kdaj morate poklicati električarja
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Mravlje v kuhinji? 5 vsakodnevnih navad, ki jih privabljajo
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
Tukaj je kraljica Elizabeta II. pila čaj: vila ob morju naprodaj
okusno
Portal
Popolno nedeljsko kosilo: Tako rebra pripravi mojster Matej Stipanič
Pica palačinka iz pečice
Pica palačinka iz pečice
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Sladice naših babic, ki jih danes znova obožujemo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
Ta 'lenobna sarma' je popolna ideja za okusno družinsko kosilo
voyo
Portal
Otroška igra
Kmetija
Kmetija
Kavarna na Balkanu
Kavarna na Balkanu
Blanca
Blanca
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713