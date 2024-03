Conor McGregor dočakal svoj filmski debi

Da je spreten s pestmi, je Gyllenhaal dokazal že v filmu Levi kroše: Southpaw, za aktualno vlogo pa je nasvete za čim bolj pristne prizore pretepov dobil iz prve roke. Conor McGregor sicer tudi zunaj ringa velja za enega najbolj problematičnih športnikov, ki je v karieri zakuhal številne incidente.

Jasno je, da Ircu ambicij ne manjka: "Če pomislim na Arnolda Schwarzeneggerja ali Sylvestra Stallona – oba imata cel niz filmov. Tudi moj prijatelj Jason Statham – vsi imajo bogat filmski katalog. Potem pa razmišljam o sebi ... V kakšnih filmih bi lahko igral? V številnih novih, ki bi pokazali nekaj novega. Kdo ve, bo še čas pokazal."

Conor se je tik pred premiero na družbenih omrežjih pohvalil, da je s filmom Road House postal najbolje plačani filmski debitant.

"Conor je od nekdaj nastopal. To je pomemben del poklica borca: da zmoreš nastopati na tiskovnih konferencah. Od nekdaj je karizmatičen, to je del njegove osebnosti. Zanj je nastopanje povsem naravno. Mislim, da v tem smislu ni v vzponu, saj to počne že nekaj časa. Zdaj je to prikazal še v filmu, upam, da bo tako tudi v prihajajočih filmih," pa o McGregorju pravi Gyllenhaal.

Kako bo z nadaljevanjem filmske kariere, bomo še videli, saj ima Conor precej visoke standarde glede honorarjev.

Dejstvo je, da je postal najbolje plačani boksar v svoji prvi borbi – spopad z Mayweatherjem je na njegov tekoči račun nanesel okoli 100 milijonov evrov.