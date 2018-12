Corden okusil puranje testise, ker ni želel povedati – česa?

James Corden in Will Ferrell sta eden drugega izzivala s provokativnimi vprašanji, zaradi česar sta potem morala poskusiti katerega od ogabnih priboljškov, če nista želela odgovoriti na zastavljeno vprašanje.

Nekateri zvezdniki gredo precej v ekstreme, ko gre za kakšno stvar, ki je niso pripravljeni deliti z javnostjo. Prav temu je namenjena rubrika Spill Your Guts or Fill Your Guts (kar v prostem prevodu pomeni "izčvekaj ali napolni svoja čreva"), ki jo ima v svoje The Late Late Showu priljubljeni voditelj James Corden.

Ker so vedno na voljo nagnusne jedi, kot tokrat ko je bil v gosteh Will Ferrell, ko sta imela na voljo tudi puranje testise, ribje oči in kravji jezik. Med drugim nista želela odgovarjati na vprašanja tipa, "kateri je bil najbol zoprn gost v Avto karaokah?"ali "kateri je bil najhujši gostitetlj, ko si bil še v oddaji Saturday Night Live".

James se je zadnji trenutek spomnil, kakšni so priimki članov njegovega hišnega benda, je pa zato moral poskusiti goveji jezik, Ferrell pa sok dunajske klobase in jogurt iz mravelj.

Najhuje pa je bilo, ko je Will Jamesa izzval, kateri njegov film, mu je najbolj zoprn, zaradi česar je James poskusil puranje testise in skoraj bruhal.

Zabavno soočenje si (v angleščini) lahko ogledate v posnetku!