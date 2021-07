Courteney Cox o nominaciji: To ni tisto, kar sem imela v mislih

"To ni tisto, kar sem si vedno želela, če sem povsem iskrena," je za Entertainment Weekly dejala Courteney, o nominaciji pa je spregovorila tudi v pogovoru s Howardom Sternom . "Vedno me prizadene, vsak član igralske ekipe je bil že kdaj nominiran. Vesela sem bila za vsakega, potem pa sem spoznala, da sem edina, ki še ni bila nominirana," je povedala.

Posebna epizoda Prijateljev je bila premierno predvajana meseca maja, igralska zasedba pa je potrdila, da takega srečanja pred kamerami ne bo ponovila. "To me bo resnično spravilo v jok, vendar je to zadnjič, da bomo naredili nekaj takega," je po oddaji dejala Courteney Cox.

Nagrade emmy bodo podelili 19. septembra, največ nominacij pa je letos prejela prva sezona serije Ted Lasso – več kot dvajset, kar je rekordna številka.