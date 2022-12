Courtney Love odpuščena iz Kluba golih pesti zaradi zavrnitve Brada Pitta

Ameriška pevka Courtney Love bi skoraj igrala v kultnem filmu Klub golih pesti lik Marle, ki se zaplete s Tylerjem ( Brad Pitt ), a je vloga kasneje šla v roke Heleni Bonham Carter . Zvezdnica je voditelju Marcu Maronu povedala, da so jo kot igralko že zaposlili, a jo kasneje odpustili, ker je "znorela" , ko sta jo Brad Pitt in režiser Gus Van Sant kontaktirala glede projekta o njenem pokojnem možu Kurtu Cobainu .

"Bradu nisem pustila, da igra Kurta," je razkrila voditelju. Dodala je, da danes obžaluje, ker je imela tako burno reakcijo, med drugim je namreč zvezdniku rekla: "Kdo misliš, da si?" Ob tem je v podcastu dala jasno vedeti, da ne govori o filmu Zadnji dnevi, ki ga je leta 2005 režiral Van Sant, navdih za film pa je bil Cobain, frontman legendarne Nirvane, ki je umrl leta 1994.

Brad se je na pevko rock skupine Hole znova obrnil pred dvema letoma, ko je želel posneti biografijo z naslovom Nirvanine pesmi In Bloom, a je Courtney ponudbo ponovno zavrnila. "Ne vem, če ti zaupam, in ne vem, ali gre pri tvojih filmih za zaslužek. So zelo dobri socialno pravični filmi, ampak ... Če ne razumeš mene, nekako ne razumeš Kurta in občutek imam, da ga ne, Brad," je svoje besede Pittu citirala v podcastu. Dodala je, da bi nekega dne z nekom rada posnela film o Cobainu.