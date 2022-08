Cruise se je pred skokom s padalom opravičil paru, ker je zmotil njun pohod

Sarah in Jason Haygarth, par iz Velike Britanije, se je podal na pohod okrog jezera na območju severozahodne Anglije, ko je naletel na nenavaden prizor. Vzpon v družbi kužka Edwarda jima bo ostal v spominu za vedno. Naletela sta namreč na zvezdnika filma Top Gun Toma Cruisa.

"Opravičujem se, ker sem z vsem tem hrupom zmotil vajin umirjeni sprehod," ju je nagovoril 60-letni igralec in navihano dodal: "Všeč mi je vajin pes." Cruise se je znašel na vrhu High Crag, kjer je snemal enega od akcijskih prizorov. Ko je Sarah presenečeno ugotovila, kaj se dogaja, je igralca povprašala, če namerava zares skočiti s pečine, ta pa je hitro odvrnil: "Se vidimo kasneje," in se pripravljen na skok hitro približal robu. Kljub na videz nevarnemu početju je Sarah dejala, da je bil zvezdnik pred skokom videti "popolnoma miren in sproščen".