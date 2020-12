Čudežna ženska 1984 že v kinematografih po svetu, zaslužek razočaranje

Na nizke številke je nedvomno vplivala pandemija covida-19, ki je zaprla vrata mnogih kinematografov. V Veliki Britaniji je bila za premiero odprta in tako na voljo le četrtina dvoran. Filma si še ni mogoče ogledati v Združenih državah Amerike, kjer ga namerava distributer gledalcem predstaviti 25. decembra. Prav tako bo film premiero istočasno doživel prek ponudnika pretočnih vsebin, ki je na voljo le tamkajšnjim ljubiteljem filmov in televizijskih vsebin. Distributer Warner Bros pa bo film 13. januarja prek videa na zahtevo gledalcem ponudil tudi v Veliki Britaniji in na Irskem. Kot so dejali pri produkcijski hiši, so se za to odločili zaradi "spremenljivih omejitev na trgu in zaradi velikega interesa navdušencev".