Čudežna ženska praznuje 46 let

Superjunakinja stripovske družine DC Comics, ki jo je mati ustvarila iz gline in ki ji je bog Zeus podaril življenje, je imela to čast, da so jo na malem in velikem zaslonu uprizorile že številne igralke, ki so si s pomočjo ikonične stripovske vloge ustvarile ime v hollywoodski industriji. Med njimi je morda najbolj znana prav Lynda Carter, ki je junakinjo v visokih škornjih upodobila pred več kot štiridesetimi leti v televizijski seriji Čudežna ženska.