Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora

Teden dni po presenetljivi ukinitvi pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!, ki je pošteno razburila javnost in ponovno sprožila vprašanje o pravici do svobode govora v Združenih državah Amerike, se je voditelj Jimmy Kimmel vrnil na male zaslone. Kljub temu da njegove oddaje še vedno ni bilo moč videti v vseh zveznih državah, je njegov monolog hitro zaokrožil po ZDA in širše.
V govoru, ki ga je začel z nekaj šalami na lasten račun, se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Ne delam si iluzij o tem, da bi koga prepričal, da bo spremenil mnenje, vendar želim nekaj pojasniti. Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe. Mislim, da pri tem ni nič smešnega," je poudaril s tresočim glasom.
"Na Instagramu sem na dan njegove smrti objavil sporočilo, v katerem sem njegovi družini poslal ljubezen in ljudi prosil za sočutje, in to sem mislil resno in še vedno mislim. Prav tako ni bil moj namen kriviti katere koli določene skupine za dejanja očitno globoko motene osebe. To je bilo ravno nasprotno od tega, kar sem želel povedati. Razumem pa, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno ali nejasno, morda oboje. Razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obratna, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako."
Voditelj se je v monologu zahvalil vsem, ki so v tednu dni, ko njegove oddaje ni bilo na sporedu, izrazili podporo. Izpostavil je tudi posameznike z nasprotnega političnega pola, ki so kljub temu, da se navadno z voditeljem ne strinjajo, izpostavili, da je ukinitev oddaje v nasprotju s prvim amandmajem, ki ščiti svobodo govora.
V monologu je Kimmel kritiziral tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker je ta po ukinitvi njegove in Colbertove oddaje pozval še k ukinitvi oddaj njegovih kolegov voditeljev Jimmyja Fallona in Setha Meyersa. Poudaril je, da je Trumpovo odkrito navijanje za izgubo službe 'neameriško' in 'nevarno'. "Naš vodja slavi, kako Američani izgubljajo službe, ker ne prenese šal," je dejal in poudaril, da z ukinitvijo oddaje službo ne bi izgubil le voditelj, temveč tudi celotna njegova ekipa za kamerami.
"Ne gre zgolj za komedijo, napada tudi naše novinarje," je še poudaril Kimmel. "Toži jih, ustrahuje jih. Administracija želi izbirati, kaj bo novica. Tako pomembno je imeti svobodne medije in noro je, da temu ne posvečamo več pozornosti." V zaključku monologa je še enkrat poudaril, da je vesel, da je njegova začasna ukinitev vsaj delno združila ljudi na levem in desnem političnem polu."Če nas je to kaj naučilo, je to, da smo našli eno stvar, o kateri se vsi strinjamo in morda bomo našli še kakšno, ki bi nas zbližala."
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.