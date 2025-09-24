Svetli način
Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora

Los Angeles, 24. 09. 2025 07.52 | Posodobljeno pred 1 uro

E.M.
38

Ameriški voditelj Jimmy Kimmel se je teden dni po ukinitvi pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live! vrnil na male zaslone. V čustvenem monologu se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe," je poudaril s tresočim glasom in dodal, da njegov namen ni bil kriviti nobene od političnih skupin: "Očitno je šlo za dejanje globoko motene osebe. Razumem pa, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno ali nejasno, morda oboje. Razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obratna, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako."

Teden dni po presenetljivi ukinitvi pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!, ki je pošteno razburila javnost in ponovno sprožila vprašanje o pravici do svobode govora v Združenih državah Amerike, se je voditelj Jimmy Kimmel vrnil na male zaslone. Kljub temu da njegove oddaje še vedno ni bilo moč videti v vseh zveznih državah, je njegov monolog hitro zaokrožil po ZDA in širše.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V govoru, ki ga je začel z nekaj šalami na lasten račun, se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Ne delam si iluzij o tem, da bi koga prepričal, da bo spremenil mnenje, vendar želim nekaj pojasniti. Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe. Mislim, da pri tem ni nič smešnega," je poudaril s tresočim glasom.

"Na Instagramu sem na dan njegove smrti objavil sporočilo, v katerem sem njegovi družini poslal ljubezen in ljudi prosil za sočutje, in to sem mislil resno in še vedno mislim. Prav tako ni bil moj namen kriviti katere koli določene skupine za dejanja očitno globoko motene osebe. To je bilo ravno nasprotno od tega, kar sem želel povedati. Razumem pa, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno ali nejasno, morda oboje. Razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obratna, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako."

Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora
Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora FOTO: Youtube

Voditelj se je v monologu zahvalil vsem, ki so v tednu dni, ko njegove oddaje ni bilo na sporedu, izrazili podporo. Izpostavil je tudi posameznike z nasprotnega političnega pola, ki so kljub temu, da se navadno z voditeljem ne strinjajo, izpostavili, da je ukinitev oddaje v nasprotju s prvim amandmajem, ki ščiti svobodo govora.

V monologu je Kimmel kritiziral tudi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ker je ta po ukinitvi njegove in Colbertove oddaje pozval še k ukinitvi oddaj njegovih kolegov voditeljev Jimmyja Fallona in Setha Meyersa. Poudaril je, da je Trumpovo odkrito navijanje za izgubo službe 'neameriško' in 'nevarno'. "Naš vodja slavi, kako Američani izgubljajo službe, ker ne prenese šal," je dejal in poudaril, da z ukinitvijo oddaje službo ne bi izgubil le voditelj, temveč tudi celotna njegova ekipa za kamerami.

"Ne gre zgolj za komedijo, napada tudi naše novinarje," je še poudaril Kimmel. "Toži jih, ustrahuje jih. Administracija želi izbirati, kaj bo novica. Tako pomembno je imeti svobodne medije in noro je, da temu ne posvečamo več pozornosti." V zaključku monologa je še enkrat poudaril, da je vesel, da je njegova začasna ukinitev vsaj delno združila ljudi na levem in desnem političnem polu."Če nas je to kaj naučilo, je to, da smo našli eno stvar, o kateri se vsi strinjamo in morda bomo našli še kakšno, ki bi nas zbližala."

jimmy kimmel oddaja jimmy kimmel live ukinitev vrnitev donald trump
KOMENTARJI (38)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
nelika123
24. 09. 2025 08.58
-1
No.zanimivo..v casu Trumpa je svoboda govora na vthuncu.Jimmi is back.V casu Bidna,pa so leteli vsi ki so svobodno porocali...Tucker,Kelly....Bravo Trumo
ODGOVORI
0 1
HeavyDxxx
24. 09. 2025 08.58
+3
Ultimate joke je bil ko so odpustil njega. Ampak seveda te šale ni sposoben dojeti.
ODGOVORI
3 0
ptuj.si
24. 09. 2025 08.53
+1
Tako, sedaj se pa lahko ovčice spet nazaj logirajo....
ODGOVORI
2 1
Lark
24. 09. 2025 08.49
+1
Torej je dojel, da je cancel culture napačna? Četudi jo je prej podpiral...
ODGOVORI
2 1
but_the_ppl_are_retarded
24. 09. 2025 08.45
+2
Ja, nikoli, razen kadar služi politični agendo od katere lepo živi.
ODGOVORI
3 1
but_the_ppl_are_retarded
24. 09. 2025 08.45
+0
*agendi
ODGOVORI
1 1
Bozjidar
24. 09. 2025 08.36
+0
Ocitno si desnicarji svobodo govora predstavljajo po svoje
ODGOVORI
5 5
SkrajnoDesni
24. 09. 2025 09.04
Mislim, da je ravno nasprotno. Desničarji komentiramo zjutraj ob delu in kavici... med tem, ko večina levičarjev še doma spi in cuza socialno...
ODGOVORI
0 0
M E G A
24. 09. 2025 08.35
+2
hehe je dobil govor v roke kaj mora povedati....show za rajo
ODGOVORI
5 3
proofreader
24. 09. 2025 08.34
+2
O Golobovi cenzuri bodo govorili ta četrtek v oddaji Tarča.
ODGOVORI
5 3
but_the_ppl_are_retarded
24. 09. 2025 08.45
-2
Lol.
ODGOVORI
0 2
Proteinar123
24. 09. 2025 08.29
+4
Itak levičar pokvarjen!!!
ODGOVORI
8 4
Bozjidar
24. 09. 2025 08.37
+0
A bejz no,je bolj pokvarjen kot ti?
ODGOVORI
3 3
Bozjidar
24. 09. 2025 08.37
+1
Zjutraj najbolj komentirate desnicarji,ki vsm ni za delo
ODGOVORI
3 2
Quatroporte
24. 09. 2025 08.29
+5
En komedijant ki se izgovarja na svobodo govora in slovenski levi mediji takoj simpatizirajo z njim. ce vam je tolk do svobode govora odklenite komentarje tam pod nataso pirc musar
ODGOVORI
8 3
proofreader
24. 09. 2025 08.28
+4
Pod Bidnom je bil pa tiho in se samocenzuriral. Kamalo pa hvalil do onemoglosti, pa ni pomagalo, da bi bila izvoljena.
ODGOVORI
9 5
sioxxos
24. 09. 2025 08.22
+3
16 milijonov dolarjev letne plače ga je prepričala, da se je opravičil za njegove bolane izjave. Njegova gledanost je ca 1,2 mio na oddajo in za ABC predstavlja velikansko izgubo. Se pa strinjam in zagovarjam svobodo govora in dokler je lastnik ABC-ja pripravljen plačevati za njega in celotno ekipo tega showa, naj pač plačuje.
ODGOVORI
5 2
proofreader
24. 09. 2025 08.21
+3
Podpiral je tudi požiganje vozil Tesla, publika se je smejala in ploskala. To ni svoboda govora.
ODGOVORI
8 5
JackRussell
24. 09. 2025 08.21
-5
Charlie Kirk naj bi bil dostopen in razumevajoč do nasproti mislečih ljudi. Naj bi jih poslušal in z njimi debatiral kar je v nasprotju z Trumpeljnom, ki je izjavil da vse nasprotnike in drugače misleče sovraži. Toliko o demokraciji v Ameriki in svobodi govora. Če nisi z mano si proti meni.
ODGOVORI
3 8
DIKLOVE
24. 09. 2025 08.22
+4
ni rekel drugacemislece. Levicar spet lazes.
ODGOVORI
8 4
Bozjidar
24. 09. 2025 08.38
+0
Haha,prevec gledas Noro tv
ODGOVORI
2 2
ŠeVednoPlešem
24. 09. 2025 08.18
+2
Janša je ukinil oddajo Studio City, ker mu Marcel ni bil všeč. Čeprav je bila gledana in dobra. In delo so z Marcelom izgubili vsi zaposleni. Da vemo, s kom smo imeli opravka. Trump je imel vsaj domnevni razlog za ukinitev Kimmla, Jansa za ukinitev Marcela ne. To, kar se dogaja Američanom, smo mi v Sloveniji ze doziveli v mandatu Janse 2020-2022.
ODGOVORI
10 8
proofreader
24. 09. 2025 08.22
+6
Ko trenutno vodstvo ukinja oddaje si pa tiho.
ODGOVORI
10 4
proofreader
24. 09. 2025 08.24
+4
Če bi bil Marcel res relevanten bi z lahkoto dobil oddajo na drugi televiziji. Pa njegovega levega aktivizma nihče ni prevzel.
ODGOVORI
8 4
lizing
24. 09. 2025 08.29
+4
studio City gledana in dobra? Ševednoplešem ti to resno? Bila je ne gledana to so uradni podatki in neprebavljiva to je pa odziv želodcev.
ODGOVORI
7 3
Bozjidar
24. 09. 2025 08.38
+1
Upam,da nikoli vec Janisi
ODGOVORI
3 2
Voly
24. 09. 2025 08.46
+1
lizing...Poglej, obstajajo še druge TV postaje. Ne živeti v mehurčku Nove TV, razširi si malo obzorje.
ODGOVORI
1 0
OPUSDEI
24. 09. 2025 08.17
+1
ahhahahh.... jojo joj joj čustvena vrnitev
ODGOVORI
4 3
lokson
24. 09. 2025 08.17
+3
Pajac pokvarjen.
ODGOVORI
7 4
london1982
24. 09. 2025 08.08
-8
Jimmy Kimmel je največji car. Njegov humor je nad nivojem
ODGOVORI
8 16
DIKLOVE
24. 09. 2025 08.09
+5
nad nivojem 🥔
ODGOVORI
8 3
zurc
24. 09. 2025 08.29
+6
to ni humor to je žalitev ,norčevanje ,podcenjevanje drugače mislečih
ODGOVORI
8 2
Artechh
24. 09. 2025 08.05
+5
Ko je prepozno je prepozno. Pokazal si svoj obraz sedaj se samo "ven vlečeš"
ODGOVORI
13 8
Aleksei Kaar
24. 09. 2025 08.04
+6
In že govori tako, kot so mu naročili...
ODGOVORI
10 4
