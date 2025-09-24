Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora

Ameriški voditelj Jimmy Kimmel se je teden dni po ukinitvi pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live! vrnil na male zaslone. V čustvenem monologu se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe," je poudaril s tresočim glasom in dodal, da njegov namen ni bil kriviti nobene od političnih skupin: "Očitno je šlo za dejanje globoko motene osebe. Razumem pa, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno ali nejasno, morda oboje. Razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obratna, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako."

Teden dni po presenetljivi ukinitvi pogovorne oddaje Jimmy Kimmel Live!, ki je pošteno razburila javnost in ponovno sprožila vprašanje o pravici do svobode govora v Združenih državah Amerike, se je voditelj Jimmy Kimmel vrnil na male zaslone. Kljub temu da njegove oddaje še vedno ni bilo moč videti v vseh zveznih državah, je njegov monolog hitro zaokrožil po ZDA in širše.

V govoru, ki ga je začel z nekaj šalami na lasten račun, se je dotaknil tudi umora Charlieja Kirka in komentarja, ki ga je pretekli teden izrekel na račun njegovega morilca. "Ne delam si iluzij o tem, da bi koga prepričal, da bo spremenil mnenje, vendar želim nekaj pojasniti. Kot človeku mi je pomembno, da razumete, da se nikoli ne bi šalil na račun umora mlade osebe. Mislim, da pri tem ni nič smešnega," je poudaril s tresočim glasom. "Na Instagramu sem na dan njegove smrti objavil sporočilo, v katerem sem njegovi družini poslal ljubezen in ljudi prosil za sočutje, in to sem mislil resno in še vedno mislim. Prav tako ni bil moj namen kriviti katere koli določene skupine za dejanja očitno globoko motene osebe. To je bilo ravno nasprotno od tega, kar sem želel povedati. Razumem pa, da se je nekaterim zdelo bodisi neprimerno ali nejasno, morda oboje. Razumem, zakaj ste razburjeni. Če bi bila situacija obratna, obstaja velika verjetnost, da bi se počutil enako."

Čustvena vrnitev Jimmyja Kimmla: Nikoli se ne bi šalil na račun umora FOTO: Youtube icon-expand