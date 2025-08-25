Čustveni pretresi in sveži zapleti: vrača se Gorski zdravnik

18. sezona nemške uspešnice Gorski zdravnik bo gledalce spet popeljala skozi zahtevne medicinske primere, osebne dileme in čustvene zaplete v dih jemajoči kulisi tirolskih Alp.

Že uvodna epizoda bo razkrila, kako daleč so ljudje pripravljeni iti v želji po večnem zdravju in dolgem življenju.

Vrača se Gorski zdravnik FOTO: POP TV icon-expand

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) bo obravnaval pacienta, ki je zaslepljen z večnim življenjem in bo temu žrtvoval lastno zdravstvje. Pri mladi Tamari se znajde v moralni dilemi – naj spoštuje željo njene matere in ji zamolči diagnozo, ali naj pove resnico? Tudi zasebno življenje dr. Gruberja je daleč od mirnega. Njegova partnerka Karin (Hilde Dalik) bo presenetila z nepričakovanim odzivom na Martinovo željo po koraku naprej. Hkrati se bodo v zgodbo vpletli tudi sorodniki – Caro, Hans in Lilli in prinesli nove napetosti, pa tudi toplino družinskih vezi, ki ostajajo jedro serije.

Kot vedno pa ostajajo zvezda serije tudi naravne kulise