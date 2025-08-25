Svetli način
Čustveni pretresi in sveži zapleti: vrača se Gorski zdravnik

Ljubljana, 25. 08. 2025 11.59 | Posodobljeno pred 15 minutami

POP TV , K.D.
18. sezona nemške uspešnice Gorski zdravnik bo gledalce spet popeljala skozi zahtevne medicinske primere, osebne dileme in čustvene zaplete v dih jemajoči kulisi tirolskih Alp.

Že uvodna epizoda bo razkrila, kako daleč so ljudje pripravljeni iti v želji po večnem zdravju in dolgem življenju.

Vrača se Gorski zdravnik
Vrača se Gorski zdravnik FOTO: POP TV

Dr. Martin Gruber (Hans Sigl) bo obravnaval pacienta, ki je zaslepljen z večnim življenjem in bo temu žrtvoval lastno zdravstvje. Pri mladi Tamari se znajde v moralni dilemi – naj spoštuje željo njene matere in ji zamolči diagnozo, ali naj pove resnico?

Tudi zasebno življenje dr. Gruberja je daleč od mirnega. Njegova partnerka Karin (Hilde Dalik) bo presenetila z nepričakovanim odzivom na Martinovo željo po koraku naprej. Hkrati se bodo v zgodbo vpletli tudi sorodniki – Caro, Hans in Lilli in prinesli nove napetosti, pa tudi toplino družinskih vezi, ki ostajajo jedro serije.

Kot vedno pa ostajajo zvezda serije tudi naravne kulise

18. sezona je znova posneta v slikovitih regijah Wilder Kaiser, Ellmau, Going, Scheffau in Söll. Pokrajina deluje skoraj kot lik zase in privablja vse več turistov, ki želijo na lastne oči videti kraje, kjer se rojevajo Martinove zgodbe.

Priljubljenost Bergdoktorja ostaja izjemna. Serija se ponaša z visoko gledanostjo in zvesto bazo oboževalcev.

Novo sezono boste lahko spremljali v četrtek in petek ob 20. na POP TV in prinaša:

nadaljevanje zgodbe, ki traja že neverjetnih 17 sezon,

ter še vedno srce in dušo serije – dr. Martina Gruberja, ki z izjemno človečnostjo in strokovnostjo dokazuje, zakaj je ta gorski zdravnik postal legenda sodobne evropske televizije.

Mean Cat
25. 08. 2025 12.14
V petek ob osmih zvecer ???....ko je folk zunaj👌👍👏👏
JApajaDAja
25. 08. 2025 12.13
kdaj in kje ima vpis,prijavo čakajočih? :-)
