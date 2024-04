Cynthia Erivo in Ariana Grande v stilu začeli s promocijo filma Wicked

Ariana Grande, odeta v rožnato, in Cynthia Erivo, odeta v zeleno, sta obiskali konvencijo CinemaCon in spregovorili o ustvarjanju težko pričakovane filmske različice broadwayske predstave Wicked . Igralki in pevki sta na dogodku, ki vsako leto v Las Vegas privabi lastnike kinodvoran, dejali, da sta v času snemanja čutili veliko mero odgovornosti, da počastita svoja lika.

"Obe sva čutili tako izjemno odgovornost, da počastiva ženski (njuna lika, op. a.) in izlijeva svoji srci, duši, solze," je dejala Ariana Grande in se pošalila, da sta s soigralko med snemanjem porabili tudi veliko parov trepalnic. Cynthia Erivo pa je dodala: "Resnično sem hvaležna za to pot, ki sva jo opravili skupaj."

Zbrani v dvorani so si lahko ogledali izsek iz filma, predsednica in izvršna direktorica studia Universal Donna Langley pa je ob tem dodala: "Svet ljubi in slavi ta muzikal že več kot 20 let," je dejala. "To je dokaz, da je naša prihodnost neomejena."