Dakota po neuspehu filma Madame Web: Nikoli več ne bom posnela česa podobnega

Igralka Dakota Johnson se je v nedavnem intervjuju odzvala na negativne kritike okoli filma Madame Web , v katerem je stopila v čevlje reševalke, ki po nesreči razvije nadnaravne moči, s pomočjo katerih vidi v prihodnost. Po tem, ko je Madame Web dosegla slabe številke v kinematografih in ko so jo nekateri kritiki in gledalci označili za enega najslabših filmov o superjunakih, je igralka priznala, da razume, zakaj je film deležen negativnih odzivov.

Ne samo, da je igralka dejala, da se je scenarij med ustvarjalnim procesom zelo spremenil, igralka je v retrospektivi dodala, da morda ni bila najboljša izbira za film, posnet po stripu. "Vsekakor je bila to izkušnja. Še nikoli nisem posnela česa takega in najverjetneje nikoli več ne bom posnela česa podobnega, ker ne spadam v ta svet. In sedaj to vem."

"Toda včasih v tej industriji podpišeš, da boš sodeloval pri nečem, ki kasneje postane popolnoma druga stvar. Ampak to je bila prava učna izkušnja in seveda ni lepo biti del nečesa, kar je raztrgano na koščke, vendar ne morem reči, da ne razumem."

"Tako težko je snemati filme in v teh velikih filmih, ki se snemajo – in to se začenja dogajati celo z majhnimi, kar me resnično jezi – odločitve sprejemajo odbori in umetnost ne uspeva najbolje," je dodala. "Filme snemajo filmski ustvarjalec in ekipa umetnikov okoli njih. Ne morete ustvarjati umetnosti na podlagi številk in algoritmov. Že dolgo imam občutek, da je občinstvo izjemno pametno, vodstveni delavci pa so začeli verjeti, da niso. Občinstvo bo vedno lahko zavohalo s*****. Tudi če bodo začeli snemati filme z umetno inteligenco, jih ljudje ne bodo želeli videti."