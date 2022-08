Damir za zmagovalko razglasil Nikito, nato pa presenetil

Damir je za zmagovalko šova razglasil Nikito, na romantično potovanje pa povabil Josephino, ki je osvojila njegovo srce. Ivo se je v solzah poslovil od Branke, Krunoslavov ponos je bil pomembnejši od njegovih čustev do Irene, Tomislav pa je bil presrečen, ko je končno ostal sam s Stelo.

Srečni Milan Milan je svoji Ruži, potem ko sta ostala sama, razkazal reko Liko in njene atraktivne kanjone. Med prijetno plovbo sta se božala po rokah in se zaljubljeno gledala. Milan je izbranki povedal, da je zelo srečen, njej pa je bilo všeč, kako jo razvaja. Povedala je, da je Milan zelo dobra oseba, da bo kmalu šla na njegovo kmetijo in da mu ne bo pobegnila. Romantično potovanje pa je bilo še pred njima in Milan je bil prepričan, da bo prijetno presenečena.

icon-expand Marina je svojo vrtnico kasneje vrgla v reko. FOTO: POP TV

Tomislav še zadnjič na zaslišanju Tomislav je moral obelodaniti končno odločitev, ki pa ni bila prav nobeno presenečenje. Stela je že pred tem obljubila, da bo ostala še kakšen dan, da se bolje spoznata in zaživita skupaj. Marina pa je pred slovesom želela odgovor na vprašanje, zakaj ji je obljubljal vse mogoče, potem pa se je vse obrnilo. Tomislav se ji je opravičil, češ da je ni želel užaliti, a da ni trezno razmišljal. Marina je zaključila, da se ni pokazal kot pravi moški ali človek, temveč slabič. Vrtnico, ki ji jo je podaril, je vrgla v reko. A je bilo Tomislavu očitno vseeno, bil je bil vidno zadovoljen, ko sta s Stelo končno ostala sama. Nasmejana Branko in Ljubica Branko in Ljubica sta se odpravila na Brione, pred tem pa sta se zbliževala po telefonu, saj živita predaleč narazen. Bila sta vesela drug drugega, šalila sta se in se smejala. Branko je pričakoval, da se bosta na romantičnem potovanju še bolj zbližala. Želel je predvsem izvedeti, ali je Ljubica v prihodnosti pripravljena priti na njegovo domačijo.

icon-expand Nikita se je prehitro veselila. FOTO: POP TV

Nikita zmagovalka šova, Josephina Damirjevega srca Josephina je povedala, da Nikiti Damir sploh ni všeč in da je v šov prišla zaradi sebe. Damir je nato presenetil z izjavo, da je zmagovalka šova Nikita, ki je začela navdušeno vriskati. A je nadaljeval: "Ampak ženska, ki gre z mano na romantično potovanje, je Josephina." Nikita je bila vesela zanjo in zaželela jima je vso srečo, Damir in Josephina pa sta bila videti zadovoljna.

Krunoslav ne more požreti svojega ponosa Svojo končno odločitev je sprejel tudi Krunoslav, ki so ga znova prevzela čustva. Ines je zato premišljevala, ali naj pokliče prvo pomoč. Krunoslav je povedal, da se je imel zelo lepo. Upal je, da bo z obema kandidatkama ostal v stikih, odločil pa se je za Ines. Opravičil se je Ireni, ki je zaradi tega sklepala, da jo ima rad, kar je kmet tudi priznal. Krunoslav je pojasnil: "Moj ponos je pomembnejši kot čustva do Irene." Ines je bila presenečena, ker se je ves čas posvečal Ireni, potem pa je izbral njo. Vse skupaj se ji je zdelo smešno, hkrati pa je bila vesela.

icon-expand Krunoslav se je s težkim srcem poslovil od Irene. FOTO: POP TV