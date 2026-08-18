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Dan Grabnar: Tudi moje kolege študente so v Beogradu pretepali

Sarajevo, 18. 08. 2026 17.29 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal K.Z.
Dan Grabnar

V Sarajevu na filmskem festivalu odmeva premiera kratkega filma Sosed slovenskega režiserja Dana Grabnarja. Nadarjeni študent Fakultete za dramske umetnosti v Beogradu se je pogumno lotil zgodbe, ki se ukvarja s protesti v Srbiji in policijskim nasiljem. Predstavnik mlade generacije pravi, da je kultura v Srbiji zadušena, tudi njegova fakulteta je redno tarča oblasti, policisti pa so pretepali tudi njegove kolege s fakultete.

V tekmovalni program študentskih kratkih filmov se je uvrstil kratki film Sosed slovenskega študenta režije Dana Grabnarja na Fakulteti za dramske umetnosti v Beogradu.

"V veliko čast in zadovoljstvo mi je, da je moj film uvrščen na ta festival, ki ima res super študentsko selekcijo. Mislim, da je to festival z največ pozornosti v jugovzhodni Evropi," nam je povedal mladi režiser, ki je snemanje filma začel s 500 evri proračuna.

Film Sosed režiserja Dana Grabnarja je nominiran za nagrado srce Sarajeva v študentski sekciji.
Film Sosed režiserja Dana Grabnarja je nominiran za nagrado srce Sarajeva v študentski sekciji.
FOTO: Arhiv režiserja

"Študentski filmi se vedno delajo z nizkim proračunom, nekako pa obstaja ta kultura, da profesionalni igralci, če imajo čas, pristopijo in igrajo zastonj. Ko sem vprašal Milana, če bi nastopil v mojem filmu, sem bil 99-odstotno prepričan, da ne bo mogel, ampak je tako naneslo, da ravno ni snemal in je pristal. Nastal pa je film," pa je povedal, kako je prišlo do sodelovanja z igralcem Milanom Marićem, ki trenutno snema nov film z režiserjem Emirjem Kusturico, zato se premiere ni udeležil.

"V evropski in še posebej balkanski kinematografiji koncept zvezdništva ne obstaja. Gre bolj za kolegialnost, zato se on ni nikoli obnašal, da je kaj več, pomembnejši ali pametnejši, čeprav je, ker ima več izkušenj. Obnašal se je kot naš kolega, zato smo imeli zelo prizemljen odnos, midva pa sva si lahko vse povedala. Kar je, ko delaš film, zelo pomembno. Da ni neke hierarhije, kdo je nad kom," je Grabnar dejal o odnosu z igralcem.

Film Sosed govori o policijskem nasilju med protesti.
Film Sosed govori o policijskem nasilju med protesti.
FOTO: Arhiv režiserja

Film govori o policijskem nasilju na protestih. Čeprav gre za fikcijsko zgodbo, pa temelji na precej realni osnovi. "Tudi sam sem bil na določeni točki malo skeptičen, če imam sploh pravico govoriti o tej temi, nato pa sem ugotovil, da je to stvar človeškosti in tega, da sem študent te akademije, kjer se je vse začelo, saj so bili tudi moji kolegi pretepeni in tako naprej. Mogoče je bilo na začetku nekaj čudnih pogledov, ampak mislim, da so ljudje, ki so si film pogledali, videli, da ni izkoriščanja teme, ampak le želja, da se nekaj dobrega naredi," je o zgodbi filma povedal Dan, ki dodaja, da je to, ob dolgometražnem filmu, ki ga bodo predstavili v Benetkah, prvi film, ki se ukvarja s tematiko protestov v Srbiji, v njegovem filmu pa je glavni protagonist policist in ne protestnik.

"Ko sem prišel domov in sem pisal ta film, me je še dodatno motiviralo to, da sem živel ta scenarij. Videl sem, da se to dogaja na ulicah. To je bila živa stvar, ki se je ves čas spreminjala, saj smo dobivali nove informacije in posnetke pretepenih in aretiranih ljudi. Tudi sodelujoči pri filmu so bili v podobnih zgodbah, tako da je bila med nami in samim filmom zelo majhna distanca," je opisal režiser, ob tem pa dodal, da je zelo vesel, da so tako ljudje kot mediji film z njegovo zgodbo tako dobro sprejeli in je za ogled veliko povpraševanja.

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"Na takšnih festivalih, kot je sarajevski, so prikazani filmi, ki jih vidi le občinstvo, ki je tam prisotno, potem pa gre v pozabo. Res sem navdušen in komaj čakam, da ga ljudje vidijo. To mi je najpomembnejša stvar od vsega," pa ob tem, da je nominiran za nagrado srce Sarajeva v študentski sekciji, ostaja skromen Grabnar.

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