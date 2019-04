Dan lažnivcev je kot nalašč za filme, ki vas bodo do solz nasmejali

1. april je tisti dan v letu, ko nam je dovoljeno in je skoraj naša dolžnost, da si s potegavščino nekoga privoščimo, kaj izmislimo, se zlažemo, nekoga prepričamo, da je črno v resnici belo in obratno. Le kdo bi nam zameril: dan je namreč splošno znan kot dan lažnivcev.

V sproščenem vzdušju lahko ob koncu dneva, ki bo zagotovo poln zabavnih prigod, s prijatelji ali sami poskrbite za dodatno merico zabave, se zleknete na kavč, prevzamete nadzor nad daljinskim upravljalnikom in si s pokovkami ali brez njih ob 20.00 na KINO ogledate prigode, ki jih je zaradi laganja preživljal Jim Carrey v vlogi odvetnika in lažnivca Fletcherja Reedav filmu Ti, ti lažnivec. Če vas to ne prepriča, bo le nekaj trenutkov pozneje, ob 21.35, na sporedu britanski Mr. Bean oziroma Rowan Atkinson, tajni agent, ki ne ve za strah, ne ve za nevarnost in predvsem ... ne ve popolnoma ničesar.