Daniel Craig se ne ukvarja s tem, kdo bo novi James Bond

Igralec je pred kratkim nastopil v oddaji Straight From the Hart , kjer ga je voditelj Kevin Hart vprašal, kakšen nasvet bi dal svojemu nasledniku v vlogi Bonda. Craig je odgovoril: "Kar nekaj stvari bi mu lahko povedal. Svetoval bi mu, naj vlogo zagrabi z obema rokama in jo posvoji. Mislim, da je to pravi način. Sam sem se ji popolnoma zavezal in si jo podredil. Upam, da sem ga pustil v dobri kondiciji in bo naslednji Bond lahko samo še poletel."

Craig je dejal, da ima franšiza, ki nastaja že več desetletij, še veliko zgodb, ki jih mora povedati. "Najboljša stvar pri Bondovih filmih je ta, da so se vedno spreminjali skupaj s časom. Odražali so politične razmere in jih odražale skozi stil, glasbo in modo," je povedal in dodal, da dokler se delajo filmi, kot je Bond, bodo ljudje hodili v kino in bodo imeli kinematografi razlog za obstoj.

Hart je zvezdnika vprašal tudi, koga bi si želel videti kot svojega naslednika v vlogi Bonda, ta pa je odgovoril: "Ne ukvarjam se s tem. Imam veliko svojih problemov, zato to ni moj problem. To vprašanje mi povzroča glavobol in res ne potrebujem tega. Kdor koli bo, vem, da bodo našli nekoga odličnega in bo blestel v tej vlogi. Jaz pa si bom film ogledal v prvi vrsti v kinodvorani s pokovko in pijačo in tega se res veselim."