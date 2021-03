Daniel Radcliffe bo v vlogi zlobneža zaigral ob Sandri Bullock

Britanski igralec Daniel Radcliffe, ki je zaslovel z vlogo Harryja Potterja, bo tokrat nastopil v filmu režiserjev Aarona in Adama Neeja z naslovom The Lost City of D. V vlogi zlobneža se bo pridružil igralski zasedbi, katere del sta med drugim tudi zvezdnika Sandra Bullock in Channing Tatum.

V središču filmske zgodbe po scenariju Dane Fox bo osamljena pisateljica (upodobila jo bo Sandra Bullock), ki meni, da je najslabše, kar se ji lahko zgodi, spor z modelom (zaigral ga bo Channing Tatum), ki je upodobljen na platnicah njene knjige. Ko se oba znajdeta sredi poskusa ugrabitve, ugotovita, da je življenje vznemirljivejše in bolj romantično od katere koli avtoričine knjige, je vsebino filma povzela revija Variety. icon-expand Daniel Radcliffe pripravlja nov film, v katerem se mu bosta pridružila tudi Sandra Bullock in Channing Tatum. FOTO: Profimedia Film z naslovomLost City of Dbo luč sveta ugledal 15. aprila 2022 in se žanrsko uvršča med romantične komedije s primesmi akcije. Daniela Radcliffa si lahko ogledate tudi v filmih Prijateljstvo ali ljubezen in Džungla, ki sta na voljo na VOYO. Čeprav je Daniel Radcliffe najbolj znan po vlogi dečka Harryja Potterja, pa je v preteklosti stopil tudi v čevlje bolj temačnih likov, denimo tudi kot del zasedbe kriminalke Mojstri iluzij 2. Igralca je trenutno mogoče videti v seriji televizijske mreže TBS Miracle Workers, ki se preveša v tretjo sezono, lani pa je zaigral v televizijskem filmuThe Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend, ki ga je režirala Claire Scanlon.