Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Daniel Radcliffe 'novemu Harryju Potterju' poslal pismo podpore

London, 20. 11. 2025 12.50 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M.
Komentarji
2

Pred meseci je postalo znano, da bodo oboževalci in oboževalke filmov in knjig o čarovniku Harryju Potterju kmalu lahko uživali še v seriji. Po razkritju nove igralske zasedbe pa je Daniel Radcliffe 'novemu Harryju Potterju' poslal pismo podpore. "Ko gledam slike njega in ostalih otrok, bi jih najraje kar objel," je dejal v oddaji Good Morning America.

Britanski igralec Daniel Radcliffe, ki je zaslovel z vlogo Harryja Potterja v filmih o mladem čarovniku, je novemu 'Harryju Potterju' poslal pismo podpore.

Daniel Radcliffe je mladeniču, ki bo v seriji upodobil Harryja Potterja, poslal pismo podpore.
Daniel Radcliffe je mladeniču, ki bo v seriji upodobil Harryja Potterja, poslal pismo podpore. FOTO: Profimedia

Po 28 letih od izida prve knjige trenutno namreč snemajo serijo. Glavno vlogo bo prevzel 11-letni Dominic McLaughin. Kot je dejal Radcliffe, mladeniču in ostali ekipi želi vse najboljše. "Ko gledam slike njega in ostalih otrok, bi jih najraje kar objel," je dejal v oddaji Good Morning America.

"Ne želim biti prikazen v življenju teh otrok, ampak sem samo želel sporočiti: 'Upam, da se boš imel čudovito in še bolje kot jaz - jaz sem se imel super, ampak upam, da se boš ti imel še bolje'," je dejal igralec, ki se je ob tem spomnil tudi svoje izkušnje snemanja.

Vlogo Hermione Granger, ki jo je v filmih upodobila Emma Watson, bo prevzela Arabella Stanton, Rona Weasleyja pa bo zaigral Alastair Stout (v filmih ga je igral Rupert Grint). Na lansko avdicijo za novo serijo se je prijavilo preko 30.000 otrok. Snemanje bo skupaj trajalo okoli desetletja, prve dele pa si bomo najverjetneje lahko ogledali leta 2027.

daniel radcliffe harry potter serija film
Naslednji članek

Bosta Leonardo DiCaprio in Christian Bale zaigrala v nadaljevanju Vročine?

Naslednji članek

Belo se pere na devetdeset doživel kino premiero

  • Splača se
  • deluxe_bao_buns
  • kraljeve_kozice
  • hrustljava_raca
  • deluxe pinsa
  • Splača se
  • Deluxe sladica v lončku
  • cokoladne_tortice
  • losos_v_listnatem
  • sladica_pastel_de_nata
  • Splača se
  • black angus
  • suha_salama
  • hrustljavi_prigrizki
  • Splača se
  • polnjeni tortelloni
  • polnjeni ravioli
  • sladica v kozarčku
  • mortadela
  • cheescake_desert
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Abica
20. 11. 2025 14.13
Snemanje bo skupaj trajalo okoli desetletja? A da bodo 10 let snemali ali kaj?
ODGOVORI
0 0
SpamEx
20. 11. 2025 12.54
+1
Harry foter
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1363