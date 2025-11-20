Daniel Radcliffe 'novemu Harryju Potterju' poslal pismo podpore

Po 28 letih od izida prve knjige trenutno namreč snemajo serijo. Glavno vlogo bo prevzel 11-letni Dominic McLaughin. Kot je dejal Radcliffe, mladeniču in ostali ekipi želi vse najboljše. "Ko gledam slike njega in ostalih otrok, bi jih najraje kar objel," je dejal v oddaji Good Morning America.

"Ne želim biti prikazen v življenju teh otrok, ampak sem samo želel sporočiti: 'Upam, da se boš imel čudovito in še bolje kot jaz - jaz sem se imel super, ampak upam, da se boš ti imel še bolje'," je dejal igralec, ki se je ob tem spomnil tudi svoje izkušnje snemanja.

Vlogo Hermione Granger, ki jo je v filmih upodobila Emma Watson, bo prevzela Arabella Stanton, Rona Weasleyja pa bo zaigral Alastair Stout (v filmih ga je igral Rupert Grint). Na lansko avdicijo za novo serijo se je prijavilo preko 30.000 otrok. Snemanje bo skupaj trajalo okoli desetletja, prve dele pa si bomo najverjetneje lahko ogledali leta 2027.