Danijela šokirana nad potezo sanjskega moškega: To je katastrofalno!

Toni Šćulac je na skupinskem zmenku nastopil v vlogi modela, na druženje v dvoje pa povabil Josipo. Kandidatka je z najlepšega zmenka v svojem življenju prišla z vrtnico, zaradi česar je bila Danijela šokirana, Ksenija pa se je spraševala, kaj sploh dela v šovu.

Na štirikolesnikih v smer ljubezni Toni Šćulac je dekleta pričakoval v 'svoji' Dalmaciji in se veselil: "Končno sem na svojem terenu." Razkril je, da je Danijela pokvarila njegove načrte, a v pozitivnem smislu. Za eno izmed deklet je načrtoval zmenek v domačem Splitu. Predstaviti jo je nameraval tudi svoji sestri, kar mu zelo veliko pomeni. A najprej je bil na vrsti skupinski zmenek in v vabilu je zapisal: "Ob vetru v laseh in vonju soli se z mano odpelji v smer ljubezni." Povabil je Polino, Dijano, Stankico, Josipo, Janet in Saro. Zanje je pripravil vožnjo s štirikolesniki, česar se je še posebej veselila Janet. Polina pa je bila vesela, ker še ni opravila izpita, saj jo je Toni povabil na svoj štirikolesnik.

icon-expand Ksenija je ocenjevala ostala dekleta in obratno. FOTO: POP TV

Ocene in opažanja Ostala dekleta so medtem uživala v soncu in morju ter razkrivala zanimivosti. Ela je komentirala, da je Danijela po Oliverinem odhodu veliko bolj prijetna, odkar se je poljubila s Tonijem, pa tudi bolj živahna. Danijela je razkrila, da Ele Toni ne zanima več, ker se poljublja z drugimi. Nato je Amra dodala, da je vseeno tudi nekaterim drugim dekletom, ki jim ne bi bilo hudo, če bi izpadla. Ksenija pa je ugotavljala, da Amra ni dovolj prepričana vase, Karolina pa ima veliko kompleksov in malo izkušenj, poleg tega jo vse moti. Ela je še ocenila, da lahko Ksenija zaradi svojega karakterja in lepote dobi kateregakoli moškega. 'Lahko se je zaljubiti vanj' Skupinski zmenek se je nadaljeval, a se je Toni najprej želel pogovoriti s Polino. Dekletom se to ni zdelo pošteno, saj ji je na skupinskem zmenku namenil že preveč pozornosti. Poleg tega sta se ob prihodu držala za roke, kar je še prililo olja na ogenj. Toni je nato zamenjal poklic in postal model, dekleta pa so ga morala naslikati. Jih je pa prosil za pomoč, kako naj pozira. Josipa je bila povsem navdušena, Stankica pa je ugotavljala: "Lahko se je zaljubiti vanj." Namesto njega je naslikala srce, kar mu je bilo zelo simpatično. Ko jo je ukradel za nekaj minut, je zadovoljno ugotavljal, da je med njima vse: "Kemija, spoštovanje, iskrice, čustva."

Josipa s Tonijem v nebesih Po koncu skupnega druženja je Toni osrečil Josipo in jo odpeljal na posebno mesto, Modro jezero. Ocenil je namreč, da je skrajni čas, da ji da priložnost. Na zmenku sta ob penini zamenjala vlogi, tokrat je moral risati on. Josipa je uživala v njegovi družbi, on pa jo je ocenil kot preprosto in odprto punco, ki je prišla iskat ljubezen. Povedala je, da dela kot natakarica in v tem uživa. Za seboj je imela eno resno zvezo, sedaj pa moškim težko zaupa in jo je strah znova zaljubiti se, ker je bila prevečkrat razočarana. Je pa pripravljena na novo zvezo, saj ne želi živeti brez ljubezni. Povedala je, da jo je Toni pozitivno presenetil, še bolj je bila presenečena, ko ji je na koncu poklonil vrtnico. Josipa: "Še nikoli nisem imela lepšega zmenka. To je čudovito. Zapomnila si bom za vse življenje."

icon-expand Danijela je bila močno šokirana, ker se je Josipa vrnila z vrtnico. FOTO: POP TV

'To je katastrofalno!' Ko se je Josipa z vrtnico vrnila v hotel, je Danijela priznala: "Nisem rahlo šokirana, ampak sem močno šokirana. To je katastrofalno!" Po njenem mnenju Josipa nima prav nobenih vrlin, zato ji je bila Tonijeva poteza nerazumljiva. Josipa pa je povedala, da je bilo na zmenku čudovito in da je bil Toni kavalir. Danijela: "Škoda, da te ni vrgel v jezero." Ksenija pa je bila enakega mnenja: "Če gredo take punce naprej, ne vem, kaj delam tu." Čudila se je tudi, ko se je Amra, ki je več kot očitno zagledana v Tonija, veselila skupaj z Josipo.