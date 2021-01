Danny Boyle bo režiral televizijsko serijo o zasedbi Sex Pistols

Skupina Sex Pistols, ki je bila ustanovljena leta 1975, je najbolj znana po punk himnah, kot so Anarchy in the UK, God Save the Queenter Pretty Vacant, pa tudi po svojskem slogu oblačenja. Izdali so le en studijski album Never Mind The Bollocks, Here's The Sex Pistols, ki ga je ameriška glasbena revija Rolling Stone uvrstila med najboljše albume vseh časov.