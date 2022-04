Danny DeVito pohvalil igro Colina Farrella v filmu Batman

"Menim, da je Colin odlično opravil. To je vsekakor nekaj novega, drugačnega, bolj drznega, resnega in gangsterskega Batmana. Seveda so v njem trije Italijani, ki so negativci. A v smislu igre je Colin vsekakor opravil odlično delo. Kapo dol vsakemu, ki toliko ur presedi v maski, tudi jaz sem to doživel, ko sem zaigral Pingvina in bilo mi je všeč," je dejal 77-letni DeVito.

Na vprašanje o tem, kakšna se mu zdi primerjava med Burtonovim Batmanom in Reevesovim, je povedal: "Če moram primerjati ta dva filma, sem vsekakor oboževalec Burtona. Všeč mi je, ko me muhasti, operativni, nezadovoljni Pee Wee Herman vrže z mostu. To me nasmeji," je povedal in ob tem mislil Paula Reubensa, ki je v filmu zaigral lik Pingvinovega očeta.