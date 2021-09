Danska kraljica sodeluje pri nastajanju filma

Ob začetku novega filmskega sodelovanja je dejala, da so jo zgodbe Karen Blixen vselej očarale s svojo estetiko, domišljijo in svetom podob, zato se veseli biti del projekta. Dodala je, da je s svojimi papirnatimi stvaritvami in kostumi skušala interpretirati pisateljičin fantazijski svet.

Režijo bo prevzel Bille August, ki je za film z naslovom Pelle the Conqueror leta 1988 prejel tako zlato palmo na festivalu v Cannesu kot tudi oskarja za najboljši tujejezični film, zlato palmo pa je osvojil še leta 1992 za film The Best Intentions.