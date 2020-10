Premiera tretjega filma Blondinka s Harvarda prestavljena za eno leto

Scenarij za tretji del sta napisala Mindy Kaling in Dan Goor , v glavni vlogi pa bo znova nastopila Reese Witherspoon , premiero pa so zaradi težav s snemanjem prestavili na 20. maj 2022.

Film je leta 2001 s svojo komično zgodbo podrl stereotip, da lepa ženska ne more biti tudi pametna in uspešna – obenem pa pokazal, da znajo včasih prav majhni praktični triki in splošna razgledanost ponuditi boljšo rešitev problema kot pa pretirano analiziranje in izključno logično razmišljanje. Kmalu je sledilo nadaljevanje: film Blondinka s Harvarda 2 je izšel že dve leti kasneje, leta 2003.