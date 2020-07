Dave Franco kot Vanilla Ice v prihajajočem biografskem filmu

Franco je v nedavnem intervjuju dejal, da ljudje pričakujejo, da bo film To the Extreme podoben za oskarja nominiranemu filmu The Disaster Artist, ki ga je prav tako režiral njegov brat in v katerem sta oba zaigrala. A biografski film o raperju ne bo ponudil komične parodije, kar je bil The Disaster Artist (humorna imitacija filma režiserja filmaTommyja WiseauaSoba). Nekaj smešnih in ganljivih tonov pa bo zagotovo tudi v tem filmu, je zatrdil igralec.